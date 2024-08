Urlaub an der Ostsee: Unheimlicher Anblick am Strand – Männer-Augen starren Touristen an! „Er ist tot“

Die Ostsee-Insel Usedom ist bei Urlaubern mehr als beliebt. In der Pommerschen Bucht gelegen, genießen Touristen hier nicht nur die kilometerlangen Strände und die gute Luft, sondern auch den Mix aus Küsten und Süßwasserseen.

Gerade während der Sommerferien können Urlauber auf der Insel in der Ostsee natürlich mit dementsprechendem Andrang rechnen. Doch das ist es nicht, was Touristen hier jetzt einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Laut unserem Partnerportal „MOIN.de“ machen immer mehr Urlauber eine unheimliche Entdeckung am Strand.

Urlaub in der Ostsee: Grusel-Anblick am Strand!

Hier sorgt jetzt ein Mann, genauer gesagt eine Figur für Aufsehen. Denn die Insel Usedom will Touristen in ihrem Urlaub in der Ostsee jetzt eine neue Attraktion bieten. Kurzerhand wurde auf der Insel „Gulliver“, eine Figur aus dem Roman „Gullivers Reisen“, aufgestellt. Na ja, eigentlich liegt die überdimensionale Puppe vielmehr auf der Seite.

Eine Aufnahme bei „MOIN.de“ zeigt, dass „Gulliver“ vor allem durch eines auffällt: seinen starren Blick. Sein Anblick sollte bei Urlaubern auf der Ostsee-Insel schnell für Entsetzen sorgen. „Er ist tot“, kommentierte einer prompt den gruseligen Anblick des XXL-Mannes.

Ostsee-Urlauber sind sich uneins

Neben dem starren Blick sorgen auch die zur Schau gestellten Organe der Romanfigur, die man sich sogar von innen anschauen kann, für Fragezeichen bei einigen Usedom-Touristen. Doch nicht alle gruseln sich vor der riesigen Figur. Andere sehen in ihr sogar ein neues Ostsee-Highlight.

Wo genau du die unheimliche Figur sehen kannst und welche weiteren Details sie so besonders machen, das alles erfährst du in diesem Artikel unseres Partnerportals „MOIN.de"