Urlaub an der Ostsee: Trauriger Anblick am Strand – Besuchern tut es im Herzen weh

Viele Menschen haben in dieser Sommer-Saison ihren Urlaub an der Ostsee verbracht. Doch die warmen Temperaturen nehmen alltäglich ab. Wir steuern dem Herbst entgegen.

Was sich in Travemünde an der Ostsee derzeit abspielt, macht viele Urlauber und Anwohner einfach nur traurig. Doch es ist an der Zeit Abschied zu nehmen – Abschied von dem Sommer. Doch zahlreiche Ostsee-Liebhaber wollen es einfach nicht wahrhaben, dass es das jetzt schon mit dem Sommer für das Jahr 2023 war.

Auch Strandkörbe wurden abtransportiert

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, erstreckt sich die Hauptsaison vom 15. Mai bis zum 14. September. Pünktlich am 14. September 2023 um 18 Uhr beendeten die Wasserretter auf der Stadtseite und auf dem Priwall ihren täglichen Wasserrettungsdienst. Dieser war von 9.30 bis 18 Uhr aktiv.

Doch damit nicht genug: Auch die Strandkorbvermieter begannen am Wochenende damit, ihre Strandkörbe abzutransportieren – und diese Szenen gingen vielen Ostsee-Urlaubern ans Herz, lösten Emotionen aus.

Nicht nur in Travemünde ist vorerst Schluss

Denn der diesjährige Sommer und die diesjährige Saison in Travemünde kam vielen auch einfach viel zu kurz vor. Das teilten einige Ostsee-Fans in den sozialen Medien mit. „Echt schade“, hieß es da zum Beispiel.

Doch nicht nur in Travemünde ist jetzt erst einmal Schicht im Schacht. Auch in anderen Ostsee-Orten wie beispielsweise Scharbeutz und Timmendorfer Strand war der 15. September der letzte Tag der Hauptsaison.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

SIE dürfen sich jedoch freuen

Dafür dürfen sich Hunde-Besitzer umso mehr freuen: Mit dem Ende der Hauptsaison können sie mit ihren Fellnasen Strandspaziergänge unternehmen. An vielen Stränden in der Lübecker Bucht sind außerhalb der Hauptsaison nicht überall Hunde erlaubt.

Wo sich die Hauptsaison noch bis Mitte Oktober erstreckt, kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ lesen. Hier geht es zu dem Artikel.