Urlaub an der Ostsee aus und vorbei! Dieses Drama wird zum Alptraum vieler Touristen

Jedes Jahr verbringen viele Deutsche ihren Urlaub an der Ostsee. Vor allem in den Sommermonaten zieht es die Urlauber nach Usedom, Rügen oder Fehmarn.

Beliebte Unterkünfte in den Touristen-Hotspots sind häufig schon Monate vorher ausgebucht. Viele Reisende planen ihren Urlaub an der Ostsee schließlich weit im Voraus und fiebern dann ihrem Trip an die Küste entgegen.

Urlaub an der Ostsee kurzfristig gestrichen

Das Schlimmste, was dann passieren kann: Der Ostsee-Urlaub fällt kurzfristig ins Wasser. So passierte es zuletzt mehreren Menschen, die ihr Schicksal in einer Facebook-Gruppe von Fehmarn-Touristen teilten. „Gestern kam kurzfristig die Absage durch den Vermieter“, zitiert unser Partnerportal MOIN.DE eine Familienmutter.

Mit ihrer Familie hatte sie den Urlaub auf einem Online-Portal gebucht. Lange hatten sie sich auf die Reise nach Fehmarn gefreut. Dann der große Schock!

„Wir hatten ein Hausboot gemietet“, sagt die enttäuschte Frau auf Nachfrage: „Irgendwas am Motor soll wohl defekt sein.“

Das Geld erhielt sie zurück. „Uns wurde auch eine Ersatzunterkunft angeboten“, so die verärgerte Frau. Doch die Familie wollte ihren Urlaub an der Ostsee unbedingt auf einem Hausboot verbringen und gab sich mit einer Ersatzunterkunft nicht zufrieden. „Wir waren so sauer, dass wir im Moment gar keine Lust dazu hatten“, sagt sie.

Urlauber von Stornierungen genervt

Andere Fehmarn-Freunde kennen das Problem. Sie berichteten im Zusammenhang mit den Schilderungen der Familienmutter von ähnlichen Erlebnissen. Sie erhielten ebenfalls kurzfristige Stornierungen, weil ihre Unterkünfte doppelt gebucht seien. Dies passiere immer wieder, weil einzelne Unterkünfte auf mehreren Portalen angeboten würden.

Immerhin: Die Familie hat letztendlich doch noch einen adäquaten Ersatz gefunden, wie MOIN.DE berichtet. Für ein paar Tage geht’s nach Dahme – nur rund 20 Kilometer südlich von Fehmarn. Und somit darf die Familie sich doch noch auf einen Urlaub an der Ostsee freuen.