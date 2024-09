Urlaub an der Ostsee: Park-Chaos in beliebtem Ferienort! Urlauber wütend

Für viele Deutsche ist klar, wie sie den Urlaub an der Ostsee antreten: selbstverständlich mit dem Auto. Denn das ist bequem, man kann Pause machen, wann man will und hat genug Platz für alle plus Gepäck und kann auch noch eine Menge Souvenirs von der Reise mitbringen.

+++ Urlaub auf Mallorca: Playa seit Tagen abgeriegelt – Touristen trifft es unvorbereitet +++

Allerdings kann es vor Ort eng werden. Denn wenn während der Hauptsaison viele Deutsche an die Ostsee fahren, sind die Parkplätze schnell belegt. An einem Ostsee-Ort wird es aktuell besonders schwierig für Urlauber, noch einen Platz für ihr Auto zu finden. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, was die Stadt deshalb jetzt unternehmen will.

Urlauber an der Ostsee auf Parkplatzsuche

Einen Parkplatz zu finden, das ist schon schwer genug. Doch wenn er dann auch noch bezahlbar sein soll, ist es schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Zumindest finden das die Urlauber in Greifswald an der Ostsee. In den sozialen Netzwerken beschweren sich immer wieder Besucher der Stadt.

Auch interessant: Urlaub in Österreich und Italien: Was Touristen jetzt blüht, dürfte sie kalt überraschen

Unter dem Beitrag eines verärgerten Parkers, der sein Auto nach langer Suche gleich am nächsten Morgen mit einem Knöllchen versehen umstellen musste, sammeln sich die Reaktionen verärgerter Gleichgesinnter. Selbst Anwohner beschweren sich über die schwierige Parksituation in ihrer Heimatstadt. Was sagt die Stadt dazu?

Urlaub an der Ostsee: Stadt reagiert

Im Gespräch mit „MOIN“ scheint die Stadt das Problem allerdings gar nicht zu sehen. „Wir haben sowohl im gesamten Stadtgebiet ausgewiesene Bewohnerparkflächen als auch besondere Nachttarife für Dauerparker“, äußert sich eine Sprecherin. Tatsache ist: Innerhalb von einem Jahr hat sich der Preis für einen Bewohnerparkausweis von 30 auf 90 Euro erhöht.

Mehr Themen:

Wie es allerdings um die Innenstadt-Parkplätze und die Preise in den Parkhäusern bestellt ist, erfährst du im Artikel unseres Partnerportals „MOIN.DE“.