Urlaub an der Ostsee: Was Besucher hier veranstalten, macht fassungslos – „Eine Schande“

Seit rund zehn Jahren pendelt Nico S. aus Hamburg an die Ostsee. An der Küste von Grömitz lässt es sich herrlich Urlaub machen – aber auch für einen kurzen Wochenendtrip nimmt er die Strecke gerne in Kauf.

Doch in seinen Reisen an die Ostsee hat er nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen erlebt. Im Gespräch mit unserem Partnerportal MOIN.DE erzählt der Urlauber von Erlebnissen, die ihn vor Wut kochen lassen.

Urlaub an der Ostsee: Vandalismus in Grömitz

Teure Ferienwohnungen oder hohe Preise in der Gastronomie? Schlechtes Wetter an der Küste? Nein – Nico S. ärgert sich über etwas ganz anderes. Es sind die anderen Besucher am Ostsee-Ort Grömitz in Schleswig-Holstein, die dem Hamburger die Laune vermiesen.

„Es ist schon eine Schande, dass Jugendliche und junge Erwachsene sich wie Exkremente benehmen“, so sein hartes Urteil. Unserem Partnerportal MOIN.DE liegen mehrere Fotos vor, die Nico S. bei seinen Trips nach Grömitz gemacht hat – und die haben es in sich.

Tourist kann nicht fassen, was er sieht

Müllberge und Brandschäden sind auf den Fotos zu sehen. So musste etwa ein Holzweg in Grömitz über längere Zeit für die Öffentlichkeit gesperrt werden – weil durch die Zündelei der Vandalen einzelne Bauteile irreparabel zerstört wurden und ausgetauscht werden mussten.

