Urlaub an der Ostsee: Touristen diskutieren über DIESE Insel! „Schwachsinn“

Die Insel Rügen ist für viele Ostsee-Urlauber ein beliebtes Reiseziel und kann als touristische Hochburg bezeichnet werden. Grund dafür sind die feinsandigen Strände und das große Gast- und Kulturangebot. Wir verraten euch fünf Dinge, über die malerische Insel in Mecklenburg-Vorpommern, die Du vielleicht noch nicht wusstest.

Darauf haben viele Touristen gewartet: Spätestens ab dem 14. Juni sollen wieder Menschen aus ganz Deutschland auf der Ostsee-Insel Rügen Urlaub machen dürfen.

Doch wie unser Partnerportal „MOIN.de“ berichtet, reagieren Rügen-Fans auf die bevorstehende Öffnung der Ostsee-Insel völlig unterschiedlich. Während die einen den Urlaub an der Ostsee kaum erwarten können, schwelgen andere noch in bösen Erinnerungen an den letzten Sommer.

In einer Facebook-Gruppe diskutieren Rügen-Fans darüber, ob ein Urlaub an der Ostsee derzeit wohl erträglich wäre.

Urlaub an der Ostsee: Heftige Diskussionen um Rügen. Ist die Insel zu voll? Foto: imago images/Andre Gschweng

„Niemals würde ich jetzt einen Urlaub buchen, es ist wahrscheinlich überall eine Katastrophe“, vermutet eine Frau.

Das ist Rügen:

Insel vor der Ostseeküste Vorpommerns

Flächengrößte und bevölkerungsreichste Insel Deutschlands

Etwa 77.000 Menschen leben hier

Rügen ist zehnmal größer als Sylt

Auf der Insel gibt es 100 Sonnenstunden pro Jahr mehr als in München

Neben Stränden gibt es auf Rügen auch viele Naturschutzgebiete

Auch viele weitere Ostsee-Urlauber erinnern sich noch an den riesigen Urlaubsansturm auf Rügen im vergangenen Sommer und rechnen damit, dass es dieses Jahr nicht besser aussehen wird.

„Ich habe mein Strand im Garten. Brauche diesen Wahnsinn nicht“, schließt sich eine weitere Frau an.

Urlaub an der Ostsee: Rügen-Fans graut es schon jetzt vor dem Urlaubsandrang im Sommer. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Urlaub an der Ostsee: Rügen zu voll? Nicht alle teilen diese Ansicht

„Schwachsinn“, erwidert plötzlich ein Ostsee-Fan. „Als ob es so voll sein wird. Rügen war letztes Jahr genauso besucht wie sonst auch“, berichtet er von seinen Erfahrungen.

Letztendlich liegt es wohl im Auge des Betrachters, ob es an einem Urlaubs-Ort zu voll ist oder nicht. Mal sehen, wie sich die Situation im Sommer entwickelt.

Am Ende sind die größten Leidtragenden wohl immer noch die Einheimischen der Ostsee-Insel. Wenn du wissen willst, wie diese zu dem Thema stehen, dann schau bei „MOIN.de“ vorbei. (mkx)

