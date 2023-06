Urlaub an der Ostsee: Streit um beliebte Region eskaliert – „Wie Heuschrecken“

Der Urlaub an der Ostsee ist für viele Touristen die Gelegenheit schlechthin, in einem Strandkorb, auf einer Liege oder im Meerwasser die Seele baumeln zu lassen. Bei den kilometerlangen Stränden und dem manigfaltigen Angebot an Aktivitäten wird es einem hier auch nicht so schnell langweilig.

Doch in einer beliebten Touristen-Region geht es jetzt heiß her. Eine Debatte rund um den Urlaub an der Ostsee erhitzt die Gemüter von Reisenden und Anwohnern, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ jetzt berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Leser packt aus

Bei der Debatte dreht es sich um die Region Timmendorfer Strand. Rund 15 Kilometer nördlich von Lübeck und direkt an der Ostseeküste gelegen, gilt sie als regelrechter Urlauber-Magnet. Und das mache sich auch in den Preisen bemerkbar.

Wie „MOIN.DE“ erst kürzlich berichtete, üben zahlreiche Besucher Kritik an den steigenden Kosten für Parkplätze, in den Gastronomien und Hotels. Für viele Touristen seien diese nicht mehr tragbar. Doch jetzt schlägt ein Leser mit einer Mail zurück – und wettert gegen die Touristen.

Das ist die Gemeinde Timmendorfer Strand:

zählt zum Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein

besteht aus dem Hauptort, den beiden Dorfschaften Groß Timmendorf und Hemmelsdorf und dem Ortsteil Niendorf

eines der bekanntesten Ostseebäder

zählt rund 1,5 Millionen Übernachtungen pro Jahr

Dass es sich bei dem Leser um einen Anwohner handelt, lässt sich lediglich vermuten. Denn scheinbar kennt er sich in der Region Timmendorfer Strand aus. Laut seinen Angaben war diese schon in den 1980er-Jahren im Schnitt teurer als die Nachbargemeinde Scharbeutz. Demnach hätte man hier schon immer mehr für Essen und Getränke zahlen müssen. Aber bei diesen Ausführungen soll es nicht bleiben.

Urlaub an der Ostsee: „Zerstören der Dünenlandschaft“

Denn wie der Leser berichtet, sollen auch die Touristen ihr Übriges dazu beitragen, dem Timmendorfer Strand zuzusetzen. „Sobald das Wetter gut ist, fallen sie wie Heuschrecken über die Orte her“, führt er aus. Damit würden sie zum „Zerstören der Dünenlandschaft“ beitragen.

