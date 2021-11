Urlaub in Österreich: Ischgl-Wirt findet deutliche Worte – „Après-Ski muss es trotz Corona geben“

Wer Urlaub in Österreich plant, der muss sich mit den geltenden Corona-Vorschriften vertraut machen. In vielen Wintersport-Orten in Österreich, etwa in Ischgl, wurden strengere Regeln erlassen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Das betrifft auch die beliebten Aprés-Ski-Partys beim Urlaub in Österreich. Einem Wirt gefällt das ganz und gar nicht. Er fordert: „Après-Ski muss es trotz Corona geben.“ Darüber berichtet „RAI News“.

Urlaub in Österreich: Wirt fordert Aprés-Ski trotz Corona

Die Party nach der Abfahrt gehöre einfach dazu. Aprés-Ski sei so „wichtig wie der Opernball“, sagt Bernhard Zangerl, Chef des Aprés-Ski-Lokals „Kitzloch“ in Ischgl.

Urlaub in Österreich: Ein Wirt fordert, dass Aprés-Ski weiterhin stattfindet. Foto: IMAGO / Florian Schuh

Den Gästen seines Lokals verspricht er zur Saisoneröffnung am Samstag (20. November) daher „ein Erlebnis wie eh und je“. Naja, zumindest fast: Wie im gesamten Skigebiet gelten auch im „Kitzloch“ strengere Einlassregeln (2G).

Das ist die Alpenrepublik Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

Urlaub in Österreich: Wirt Bernhard Zangerl vor seinem Lokal „Kitzloch“. Foto: IMAGO / Eibner Europa

Dennoch bleibe das Lokal „der perfekte Platz zum Abschalten, mit Freunden etwas zu Trinken oder Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen“, verspricht der Wirt.

+++ Urlaub in Österreich: Ischgl-Hammer! Bittere Nachricht für alle Urlauber +++

Urlaub in Österreich: Lokal war in der Pandemie in Schlagzeilen geraten

Das hat einen Grund: „Wir wollen die Corona-Regeln ganz genau umsetzen und diesbezüglich zur absoluten Vorzeige-Destination werden“, sagt der Wirt. Vor über einem Jahr sah das ganz anders aus. Sein Lokal war zu Beginn der Pandemie im März 2020 in die Schlagzeilen geraten.

Damals fiel das Testergebnis eines Barkeepers positiv auf. Seine Kollegen wurden isoliert, das Lokal vorübergehend gesperrt. Einen Tag später wurde laut „RAI News“ bekannt, dass zuvor bekanntgewordene erkrankte Isländer dort gefeiert hatten. (vh)