Urlaub an der Nordsee: Trauriger Anblick an beliebtem Touristenort – Anwohner gehen auf die Barrikaden

Wer einen Urlaub an der Nordsee verbringt, der wünscht sich meistens Entspannung pur. Egal ob ein ausgedehnter Strand-Spaziergang, lecker Essen gehen oder im Meer planschen: Ferien in Norddeutschland bergen zahlreiche Möglichkeiten, um von dem stressigen Alltag zuhause abzuschalten.

Vor allem Norderney gilt mit seinen Stränden, der Dünenlandschaft und den gemütlichen Cafés als Oase der Ruhe. Viele verbringen hier ihren Urlaub an der Nordsee. Doch die malerische Idylle wurde jetzt mächtig getrübt, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Dabei wurden hier erst kürzlich Tausende von Euros investiert.

Urlaub an der Nordsee: Bänke wurden beschmutzt

Der Kurpark auf Norderney war über ein halbes Jahr geschlossen. Am 20. Juni wurde er wiedereröffnet. Dabei wurde der Bereich zwischen Schwanenteich, Napoleonschanze und Waldkirche komplett umgestaltet. Es gibt neue Wege, ein angeglichener Teich und viele neue Sitzmöglichkeiten. Daran sollten sich die Besucher eigentlich erfreuen.

Doch der neue Glanz hielt nicht lange an: Die kürzlich aufgestellten Bänke wurden bereits mit Graffiti beschmiert! Das zeigt ein wütender Anwohner mit Beweis-Bildern in den sozialen Netzwerken. „Warum gibt es so viele Idioten?“, schrieb er dazu.

Urlaub an der Nordsee: Insel-Freunde sind auf 180

Eine weitere Frau machte der Anblick ebenfalls rasend: „Die Stadt hat alles so schön gemacht und dann sowas.“ Die Wut über die Beschmutzung ist groß – vor allem, weil das Projekt erst kürzlich fertiggestellt wurde.

Was die Anwohner besonders schlimm finden: Es wird wohl keine Konsequenzen für den oder die Täter geben! „Jeder von diesen Schmierfinken, ob erkannt oder nicht erkannt, läuft unbeschwert und frei herum.“

Pures Entsetzen also über den Vandalismus auf der Insel.