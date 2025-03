Urlaub an der Nordsee: Insel will Raucher loswerden – hitziger Streit entbrannt!

Des einen Freud‘ ist des anderen Leid‘ – das gilt selbst an so einem idyllischen Ort wie der Nordsee. Denn während sich wohl viele Deutsche einig sind, dass ein Urlaub an der Nordsee eine hervorragende Möglichkeit für Entspannung bietet, stellt sich am Ende jeder Tourist seine Entspannung unterschiedlich vor.

So genießen es viele Menschen in den Lokalen am Strand der Nordsee in der Sonne und bei frischer Meeresluft eine Zigarette zu rauchen – andere Urlauber fühlen sich jedoch gerade davon enorm gestört. Über die bitteren Folgen des Konflikts berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Urlaub an der Nordsee: Immer mehr Inseln mit Rauchverbot

Raucher haben es nicht leicht – selbst im wohlverdienten Urlaub an der Nordsee müssen sie sich zum Wohl der anderen Touristen einschränken. Zunächst verbot Norderney das Rauchen am Strand, mittlerweile gilt auch auf Langeoog ein Rauchverbot an Stränden. Kein Wunder, kann der Geruch der Glimmstängel doch den Genuss der frischen Meeresbrise für einige Menschen vermiesen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Deshalb wird jetzt auch auf Helgoland über ein Rauchverbot am Strand diskutiert, das auch in den Außenbereichen von Lokalen gelten würde. Grund dafür sind unter anderem anhaltende Beschwerden von Nicht-Rauchern. „Schade ist, dass es für einen Nichtraucher fast unmöglich ist, irgendwo in einem Café oder Ähnlichem draußen zu sitzen, ohne immer wieder eine Wolke Zigarettenrauch abzubekommen“, kritisiert etwa ein Mann laut „MOIN.de“ im Netz. Er fühle sich dadurch „quasi genötigt“, auch bei schönem Wetter „in geschlossenen Räumen Platz zu nehmen“.

+++ Urlaub: Buchungen ohne Ende! Hier wollen Deutsche am liebsten im Sommer hin +++

Urlaub an der Nordsee: „Jammern auf höchstem Niveau“

Die Kritik des Mannes stößt aber wiederum auch auf Kritik – selbst von Nichtrauchern. „Das ist mal wieder jammern auf höchsten Niveau. Ich find es als Raucher auch gut, dass in den Lokalen nicht mehr geraucht wird. Aber draußen ist es doch vollkommen egal“, schreibt jemand. Ein Nicht-Raucher stimmt zu: „Ich rauche auch nicht, aber es stört mich draußen überhaupt nicht, verfliegt doch sofort.“

Mehr aktuelle Themen:

Eine Frau hat dagegen einen kleinen Tipp für die Diskutierenden parat. Welche simple Lösung sie als Nichtraucherin für ihren Urlaub an der Nordsee gefunden hat, kannst du im ganzen Artikel bei „MOIN.de“ lesen.