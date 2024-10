Urlaub an der Nordsee: Hier wird’s für Touristen jetzt noch teurer

Wenn deutsche Touristen in den Ferien nicht um die halbe Welt fliegen wollen, ist ein Urlaub an der Nordsee häufig eine preiswerte Alternative. Sollte man meinen.

In einer Region kletterten die Preise für Reisende zuletzt in schwindelerregende. Und seit diesem Montag (21. Oktober) steht fest: Künftig wird der Urlaub an der Nordsee für die Menschen in dieser Region sogar noch teurer. Aber der Reihe nach.

Urlaub an der Nordsee immer teurer

In den vergangenen Jahren sind in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens die Preise extrem hoch geklettert. Das bekommen die Menschen unter anderem jede Woche beim Einkaufen im Supermarkt zu spüren.

Und auch der Urlaub an der Nordsee ist längst nicht mehr das Schnäppchen, das er mal war. Das gilt vor allem für St. Peter-Ording. Touristen beschwerten sich in den vergangenen Jahren darüber, dass die Parkgebühren in der beliebten Urlaubs-Region in die Höhe geschnellt seien. Auch die unfassbaren Preissteigerungen beim kulinarischen Klassiker der Region, dem Fischbrötchen, sorgten für große Aufregung unter den Stammgästen.

St. Peter-Ording erhöht Kurtaxe

Wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, setzt St. Peter-Ording jetzt noch einen drauf und erhöht die Kurtaxe. Diese wird künftig in der Hauptsaison 4 Euro pro Tag betragen und in der Nebensaison 3 Euro pro Tag, wie die Gemeindevertretung beschloss. Das entspricht einer Erhöhung um jeweils einen Euro.

Die zusätzlichen Einnahmen sollen St. Peter-Ording dabei helfen, die eigene Infrastruktur auszubauen. Dies käme wiederum den vielen Touristen zugute, die ihren Urlaub an der Nordsee planen.

Nordsee-Urlauber diskutieren

In einer großen Facebook-Community für Nordsee-Fans diskutierten einige Stammgäste der Gemeinde St. Peter-Ording über die Erhöhung. Der grundsätzliche Tenor: Die Urlauber haben an der Preissteigerung erst mal nichts auszusetzen.

„Ich finde die Erhöhung angemessen und nachvollziehbar“, schreib ein Tourist. Eine andere Urlauberin sieht das ähnlich: „Ich finde die Erhöhung sehr gut.“

Ein weiterer Urlauber richtet sich mit einem Wunsch an die Gemeinde: „Ich hoffe, mit dem vielen Geld werden mal die Bürgersteige in Ordnung gebracht. Mancherorts Löcher, hochstehende Pflastersteine, Dellen – man muss ständig aufpassen, wo man hintritt.“