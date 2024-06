Urlaub an der Nordsee: Lokal verkauft aufgemotztes Krabben-Brötchen – beim Preis fallen dir die Augen raus

Egal, ob man in ferne Länder fliegt oder „nur“ an die Nordsee fährt – wer Urlaub macht, der will sein Reiseziel im besten Fall natürlich mit allen Sinnen erleben. Neben dem obligatorischen Sightseeing gehört es deshalb für viele Touristen auch dazu, die kulinarischen Spezialitäten vor Ort auszuprobieren.

Und in diesem Bereich hat die Nordsee-Region so einiges zu bieten. Fisch, Krabben, Muscheln & Co. gibt es dort in zahlreichen Varianten zu essen – Klassiker sind dabei natürlich die Fisch- und Krabben-Brötchen, gerne auch als Snack auf die Hand.

Ein Lokal auf Norderney hat sich jedoch das beliebte Imbiss-Gericht geschnappt – und aus dem Krabben-Brötchen ein edles „Krabbenbrot“ gemacht. Und plötzlich schießt der Preis nach oben! Unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Edles Krabben-Brötchen

Wer sich über 15-Euro-Krabbenbrötchen im Hamburger Hafen schon aufgeregt hat, der sollte mal einen Blick auf die Speisekarte von „Meine Meierei“ auf Norderney werfen. Hier bieten Betreiber Matthias Moeckel und sein Team nämlich ein „Krabbenbrot“ an – quasi eine Sandwich-Version des Imbiss-Klassikers. Und zwar eine besonders edle.

„Auf unseren zwei dicken Scheiben geröstetem Brot vom Norderneyer Inselbäcker Bethke findet sich ein ordentlicher Belag selbstgemachte Dillmayonaise, dazu zwischen 130 und 150 Gramm Krabben und einem Salsa aus Gurken und Tomaten“, beschreibt Moeckel das Gericht – und fügt hinzu: „Das Ganze ist eine wirklich gute Portion“.

Nun, das Ganze hat aber eben auch seinen Preis.

„Krabbenbrot“ für knapp 20 Euro

Denn für das „Krabbenbrot“ verlangt „Meine Meierei“ stolze 19,50 Euro. Gut, wer in einem traditionsreichen Restaurant in einem alten Meierei-Gebäude essen geht, der wird wohl bereits im Voraus mit einem gewissen Preis-Niveau rechnen – das aufgemotzte Krabben-Brötchen könnte aber dennoch den ein oder anderen Besucher überraschen.

