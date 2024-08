Urlaub an der Nordsee: Insel im Rückgang – Touristen wenden sich ab

Na, ob sich da ein Urlaub an der Nordsee lohnt? Unsere Küsten ziehen jährlich abertausende Menschen an. Klar, im Urlaub an der Nordsee kann man wunderbar die Natur genießen und sich am Meer erholen. Doch eine Insel scheint immer mehr Touristen und Besucher zu verlieren, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Die Gründe dafür sind vielfältig – und auch hausgemacht. Denn während sich andere Inseln um besonderen Service und zahlreiche neue Aktivitäten für die Gäste bemühen, lässt es Langeoog im Urlaub an der Nordsee eher ruhig angehen. Vielleicht zu ruhig…

Urlaub an der Nordsee: Insel im Rückgang

Eigentlich hat jede Insel an der Nordsee ihren eigenen Charme. Doch keine ist perfekt, wie auch? So sind Sylt und Norderney für relativ hohe Preise bekannt. Langeoog dagegen gilt als hundefeindlich – das falle zumindest vielen Gästen in den letzten Monaten auf, berichtet MOIN.DE weiter. Die meiden jetzt die ostfriesische Insel lieber.

So berichtet eine Urlauberin, die nach eigenen Angaben seit 40 Jahren mit Hunden nach Langeoog reist und dort früher ihren Nordsee-Urlaub gern und in vollen Zügen genossen hat, von schlechten Erfahrungen. Auf Facebook schreibt sie: „Ich muss ganz ehrlich sagen, wir kommen nicht mehr und sind auch nicht mehr begeistert. Es fing an mit der ständigen Anleinpflicht, was ja noch verständlich ist. Es ging damit weiter, dass wir aus einem Restaurant verwiesen wurden.“

Touristen wenden sich ab

Auf ihren Wut-Beitrag erhält sie zahlreiche Zustimmungen von anderen Nordsee-Urlaubern. Und weiter schreibt sie: „Ich habe oft gehört und gelesen, dass Langeoog inzwischen ohne Hunde besser sei. Ich meine, jeder muss es selbst wissen. (…) Wir kommen nicht mehr, sind traurig, aber so haben wir leider keine Lust mehr!“ RUMMS!

Was sie dort sonst noch erlebte, was ihr andere Urlauber antworten und warum Langeoog nicht so hundefeindlich ist wie von Hundebesitzern moniert, kannst du auf MOIN.DE nachlesen!