Da wird der Urlaub an der Nordsee schnell zur Nervenschlacht! Für viele Deutsche gehört der Urlaub an der Nordsee zum jährlichen Höhepunkt. Sonne, Strand, gutes Essen und letztlich die frische Luft lassen schnell wieder die Akkus aufladen.

Nicht immer ist das aber auf der beliebten Insel Langeoog der Fall – denn dort haben schon etliche Urlauber den Kaffee auf, bevor die Ferien erst so richtig beginnen! Darüber berichtet unser Partnerportal MOIN.de.

Urlaub an der Nordsee: Gepäck-Irrsinn macht Reisende verrückt

Vor allem Reisende, die mit dem Zug nach Langeoog fahren, werden schon direkt zu Beginn auf die Probe gestellt. Wer nämlich sein Gepäck am Bahnhof verstauen will, schaut in die Röhre. Oder besser: in offene Schließfächer. Denn der Zustand etlicher Fächer lassen richtig zu wünschen übrig. Kaputte Schlösser und abgerissene Türen – der Inbegriff von „marode“!

Eine Touristin schreibt auf Facebook offen: „Ich finde es eher traurig. Man kommt immer erst so spät in die Ferienwohnung und dann war es immer toll, das Gepäck in die Schließfächer zu geben. Und nun? Vor zwei Jahren fing es mit den kaputten Schließfächer schon an. Wieso werden die nicht repariert?“

Mehr News:

Genau diese Frage stellte MOIN.de auch Bürgermeistern Heike Horn (58, parteilos). Was sie antwortet und wie es künftig aussehen soll, macht Urlaubern nicht gerade Mut. Alle Details kannst du hier auf MOIN.de nachlesen.