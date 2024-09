Urlaub an der Nordsee: Plötzliche Plage lässt Touristen verzweifeln – Experten schlagen Alarm

Auch wenn das Wetter Mitte September nicht mehr ganz so einladend ist – wer gerade Urlaub an der Nordsee macht, bricht den ja nicht einfach ab. Nordsee-Urlauber sind per se nicht aus Zucker. Denn hier kann es schon mal rauer zugehen.

Doch ist das nichts im Vergleich zu der Plage, die sie aktuell auf einer der vielen Nordsee-Inseln heimsucht. Dort hat sich eine Plage breitgemacht, die nicht nur lästig, sondern auch besonders schmerzhaft für Touristen und Einheimische ist. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Mücken stören

Statt den schönen Urlaubstag gemütlich am Strand ausklingen zu lassen, fahren die Besucher auf Sylt aktuell aus ihrer Haut. Grund dafür sind schmerzhafte Stiche, die zu großen Flecken auf der Haut führen, unheimlich jucken und sehr weh tun. Und schuld daran sind sogenannte Kriebelmücken.

Die haben sich auf der Nordsee-Insel breit gemacht und wollen gar nicht mehr weg, bis sie nicht jeden Bewohner und Besucher von Sylt mindestens einmal gestochen haben. So scheint es zumindest. In den sozialen Netzwerken teilen die Menschen immer öfter Fotos von ihren Mückenstichen. Viele mussten zum Hautarzt.

Urlaub an der Nordsee: Fiese Schmerzen

Kriebelmücken sind auf Sylt momentan nicht nur ein Störfaktor, sie sind nämlich viel schlimmer als ihre Artgenossen. Da sie, anstatt zu stechen, kleine Schnitte in der Haut ihrer Opfer hinterlassen. Das führt zu Blutungen, daher auch oft zu großen Blutergüssen. Es kommt zu Rötungen oder auch zu Beulen und Schwellungen. Die Schnitte schmerzen auch mehr als das Jucken eines gewöhnlichen Mückenstichs.

„MOIN“ hat sich daher ein paar Expertenmeinungen eingeholt, wie Sylt-Besucher mit der Plage umgehen und sich am besten vor dem Schnitt der Kriebelmücke schützen können. Wie das geht, das kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ nachlesen.