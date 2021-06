Sylt ist eines der beliebtesten Reiseziele in Deutschland. Wir haben fünf überraschende Fakten zur Insel gesammelt.

Urlaub an der Nordsee: Touristin mit dringlichem Appell – „Lasst euch nicht verrückt machen“

Endlich ist er wieder möglich – der Sommer-Urlaub an der Nordsee! Seit ein paar Wochen herrscht auf Sylt wieder ein enormes Touristenaufkommen!

Dazu will eine Urlauberin nun dringend etwas loswerden. „Lasst euch nicht verrückt machen“, sagt sie. Was meint sie damit?

Urlaub an der Nordsee: Eine Frau hat dringende Worte an Touristen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Chris Emil Janßen

Urlaub an der Nordsee: Touristin mit Appell an andere Reisende

Das Thema Urlaub an der Nordsee war auch während des Beherbungsverbots wegen der Corona-Pandemie ein Thema in den sozialen Medien, doch nun lebt es richtig auf. In einer Facebook-Gruppe hat eine Urlauberin ihre Erfahrungen eines zweiwöchigen Aufenthalts auf der Nordsee-Insel geschildert, wie unser Partnerportal MOIN.De berichtet.

Das ist die Insel Sylt:

Sylt ist die größte nordfriesische Insel und liegt in der Nordsee

Nach Rügen, Usedom und Fehmarn ist Sylt die viertgrößte Insel Deutschlands

Die Insel Sylt ist vor allem für ihre Kurorte Westerland, Kampen, Wenningstedt und den ca. 40 Kilometer langen Sandstrand im Westen bekannt

Im Sommer befinden sich täglich rund 150.000 Menschen auf der Insel

Zum Vergleich: Lediglich rund 18.000 Menschen leben auf Sylt

Viele Menschen machen derzeit Urlaub an der Nordsee. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa | Bodo Marks

Ihr Fazit ist eindeutig. „Lasst euch nicht verrückt machen“, appelliert sie an andere Insel-Fans. Natürlich treffe man auf der Friedrichstraße, der belebten Einkaufsstraße in Westerland, viele Menschen. „Aber das weiß und will man“, stellt sie klar.

Ansonsten finde man viel Ruhe, egal ob in Hörnum, Wenningstedt oder List – „Herrliche Ruhe, wenn man will“. Sie selbst habe in Rantum gecampt. Der Platz sei zu einem Drittel belegt gewesen.

Urlaub an der Nordsee: Touristen mischen sich ein

Viele andere Urlauber reagierten auf den Beitrag der Frau. Was sie dazu sagen, kannst du hier bei MOIN.DE nachlesen. (nk)

