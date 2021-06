Kreuzfahrt-Schiff macht im Rostocker Hafen Halt – das gibt Ärger

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

Rostock. Die Ankunft eines Kreuzfahrt-Schiffes ist sowohl für Fans der Flotte als auch für Schaulustige immer ein großes Ereignis.

Ein Trubel, der nicht allen gefällt. Die Anwohner in Hafennähe haben nicht das beste Bild von den großen Kreuzfahrt-Reedereien. Als die „Aida Prima“ am Hafen in Warnemünde vor Anker ging, machten einige Menschen ihrem Ärger Luft, wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet.

Kreuzfahrt: Hafenanwohner kritisiert Reedereien scharf

In sozialen Netzwerken werden teils schwere Vorwürfe gegen die Unternehmen erhoben. „Diese Reedereien beuten alles in ihrer Nähe aus“, kritisiert ein Mann. Er hat dabei vor allem die Auswirkungen auf die Mitarbeiter und die Natur im Blick.

Die Aida Prima liegt in Warnemünde vor Anker. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Bernd Wüstneck

Das ist „Aida“:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR, hervor

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise

Das Merkmal der Aida-Schiffe ist der Kussmund am Bug

Derartige Missstände sind keinesfalls unbekannt. So verdienen beispielsweise Beschäftigte aus Asien, die auf Kreuzfahrtschiffen angestellt sind, in der Regel weniger als Mitarbeiter aus Europa. Und auch am der Bau der Schiffe hängen viele Arbeitsplätze.

