Urlaub an der Nordsee: Plötzlich ist beim Einkaufen alles anders – Kunden platzt der Kragen

Es ist ein großes Problem in der Bundesrepublik Deutschland, welches sich sogar bis in den Norden streckt. Auch im Urlaub an der Nordsee bekommen es die Touristen und Einheimischen zu spüren. Der allgemeine Personalmangel ist hier vor allem während der Hauptsaison zu bemerken.

Doch was tun, wenn die Servicekräfte ausbleiben, die Touristen aber in Scharen an die Nordsee strömen? Auf der Insel Sylt hat sich ein Unternehmen jetzt eine Lösung für den Engpass überlegt. Doch diese stößt bereits auf Gegenwind aus der Gemeinde, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Brötchen ohne Bäcker

Man kennt das Phänomen bereits vereinzelt von den Supermärkten und Discountern. Auch sie haben mit Personalmangel zu kämpfen und setzen deshalb auf innovative Lösungen wie kassenlose Märkte, wo Kassierer nicht mehr benötigt und der Einkauf automatisch über eine App abgerechnet werden kann. Es gibt sogar bereits voll autonome Geschäfte.

An diesem Modell hat sich nun auch eine traditionsreiche Bäckerei-Kette auf Sylt orientiert und einen autonomen Shop auf der Insel eröffnet. Zutritt zum Geschäft der Bäckerei Raffelhüschen bekommen dort Kunden ebenfalls per App und darüber wird auch bezahlt. Klingt praktisch, doch haben sowohl Kunden als auch Mitarbeiter so ihre Bedenken, wie „MOIN“ berichtet.

Urlaub an der Nordsee: Mitarbeiter vermisst

In den Sozialen Netzwerken hat kürzlich ein Kunde über seinen Erfahrungen mit der neuen autonomen Bäcker-Filiale berichtet. Doch nahmen viele Nutzer seinen Beitrag zum Anlass, sich über die Neuerung zu beschweren. Einige sträuben sich schon grundsätzlich gegen die Idee einer Filiale, die gänzlich ohne Mitarbeiter auskommt.

„Man sollte als Kunde versuchen, Arbeitsplätze zu retten. Solche Firmen oder Läden meiden“, meint ein Insel-Gast. „Sonst gibt es Verkäufer nur noch im Museum zu sehen.“ Andere sind ebenfalls abgeneigt: „Also, sorry, das ist nichts für mich“. Abgesehen von der Tatsache, dass die Filiale nur für Smartphone-Besitzer zugänglich ist, vermissen hier auch viele den Austausch und den Kontakt mit den Mitarbeitern. Sie quatschen einfach zu gerne beim Brötchenholen.

Allerdings gibt es auch positives Feedback. Viele sehen in Innovationen wie dieser eine Chance für Geschäfte. Was sie zu sagen haben, kannst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“ nachlesen.