Urlaub an der Nordsee: Anwohner schlägt Alarm – Touristen stehlen Unfassbares!

Was gibt es Schöneres als den Urlaub an der Nordsee? Es gibt einen Grund, warum die Region jedes Jahr so viele Touristen anzieht. Sei es die endlos wirkenden Strände, das wunderschöne Meer oder die imposanten Dünenlandschaften. Für viele ist der Urlaub an der Nordsee der absolute Höhepunkt des Jahres.

Und damit die traumhafte Reise auch für immer in Erinnerung bleibt, holen sich viele Touristen auch noch ein Souvenir. Diese Touristen auf Norderney hatten jedoch kein Interesse an den üblichen Andenken, wie einem Kühlschrankmagneten oder einer Postkarte. Was sie auf der Insel kurzerhand mitgehen lassen haben, sorgt allgemein für Aufregung und Entsetzen.

NRW-Touristen nahmen freilaufenden Kater mit

Wie „MOIN.DE“ berichtet, postet die Polizei Aurich/Wittmund den Vorfall kürzlich auf Facebook. Touristen aus NRW verbrachten im Dezember ihren Urlaub an der Nordsee und weil sie von der Reise so begeistert waren, haben sie sofort ein „Souvenir“ mit nach Hause nehmen wollen.

Dieses Andenken lief ihnen auch buchstäblich zu, denn bei einem Spaziergang trafen die Touristen einen freilaufenden Kater. Laut eigenen Angaben hielten sie die Katze für einen Streuner und nahmen ihn wieder mit nach NRW. Jedoch handelt es sich nicht um einen Streuner, sondern einen reinrassigen Hauskater, der von seinem Besitzer schrecklich vermisst wird.

Während der eigentliche Besitzer der Katze verzweifelt sein Haustier suchte, besuchten die Touristen mit der Katze den Tierarzt, wo der Chip des Tieres ausgelesen wurde. „MOIN.DE“ berichtet, dass der Norderney-Bewohner nur dadurch herausfinden konnte, wo sein Kater abgeblieben war.

Urlaub an der Nordsee: Anwohner zeigt Touristen an

Erleichtert nahm er Kontakt mit der Familie aus NRW auf, jedoch weigerte diese sich die Katze zurückzugeben. Sie würden die Katze nur wieder aushändigen, wenn der Besitzer bestimmte Bedingungen erfüllt. Verzweifelt und entsetzt über dieses Verhalten, entschied der Besitzer sich dazu, eine Strafanzeige wegen Diebstahls zu erstatten.

Die Strafanzeige läuft momentan und der Besitzer vermisst immer noch seinen geliebten Kater, der einfach von Touristen mitgenommen wurde.