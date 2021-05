Urlaub an der Nordsee: Frau macht Kurztrip zum Strand – jetzt packt sie aus

Urlaub an der Nordsee: Als Modellregion hat Sankt Peter-Ording wieder einige Touristen empfangen – doch wie funktionieren die Corona-Regeln in der Praxis? (Symbolbild)

Langsam geht es wieder los: Während Urlaub in einigen Regionen noch verboten ist, ist an wenigen Orten bereits ein Urlaub an der Nordsee wieder möglich.

Doch wie lief das erste Wochenende in Sankt Peter-Ording eigentlich ab? Waren Touristen genervt von den Corona-Maßnahmen? Gab es Ärger?

Wie unser Partnerportal Moin.de berichtet, wie eine Frau ihren kurzen Urlaub an der Nordsee erlebt hat.

Urlaub an der Nordsee: Frau reist zum Strand und berichtet von Erlebnissen

Seit dem Wochenende darf auch die nordfriesische Region wieder Touristen empfangen. Eine Tagesausflüglerin schwärmt nun in den höchsten Tönen von ihrer Fahrt in die Normalität. Für sie fühlte sich der Tag fast an wie ein ganzer Urlaub an der Nordsee.

Das ist die Nordsee:

die Nordsee ist ein Randmeer des Atlantischen Ozeans

die Nordsee ist ein wichtiger Handelsweg und dient als Weg Mittel- und Nordeuropas zu den Weltmärkten

die Fläche beträgt 570.000 Quadratkilometer

sie ist bis zu 700 Meter tief

Zu lange Wartezeiten, Überforderungen wegen der geltenden Regeln? Pustekuchen.

Foto: Frank Molter / dpa

„Es ist alles perfekt organisiert in Sankt Peter-Ording. 'Luca'-App hat super geklappt, Testen im Testzentrum ging schneller als gedacht und auch da alles spitze mit dem QR Code“, berichtet die Frau.

Sie sei am Strand spazieren gegangen, endlich mal wieder im Restaurant essen gewesen und habe einfach die Seeluft genossen.

+++ Corona: DAS denken die Deutschen wirklich über die Lockerungen für Genesene und Geimpfte +++

Urlauber lieben es am Strand an der Nordsee spazieren zu gehen. (Symbolbild) Foto: imago images

Das hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Was sie sonst noch erzählt und wie andere Menschen auf das Modellprojekt in Sankt Peter-Ording reagieren, kannst du bei Moin.de nachlesen.

Doch Norderney hatte sich auch als Modellregion beworben, daraus wurde aber nichts. Jetzt drängen die Insel-Gastgeber darauf, dass sich das schnellstens ändert. Hier mehr lesen >>> (js)

Ein anderer Urlaubsort ist Mallorca. Hier wurde eine mysteriöse Steinformation am Strand entdeckt. Weitere Infos bekommst du >>>hier.

Ob ein Urlaub 2021 in Thailand möglich ist, und welche wichtigen Infos Touristen benötigen, erfährst du hier >>>

