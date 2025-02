Urlaub in den Niederlanden: Frau kehrt ins Hotel zurück – plötzlich liegt ER in ihrem Zimmer

Die Niederlande sind gerade für viele Menschen im Westen von Deutschland ein beliebtes Urlaubsziel. In wenigen Autostunden kann man sich ins Nachbarland begeben und zahlreiche sehenswerte Ziele ansteuern.

Eine Frau, die sich kürzlich an der niederländischen Küste ein Hotelzimmer gebucht hatte, traute jedoch ihren Augen nicht, als sie nach einem Spaziergang mit ihrem Hund in ihre Unterkunft zurückkehrte. Ein ungebetener Gast hatte es sich dort gemütlich gemacht.

Urlaub in den Niederländen: Ungebetener Besuch

Die Frau wollte in Vlissingen Urlaub machen, eine Hafenstadt in der Provinz Zeeland. Dafür hatte sie sich im Erdgeschoss eines Hotels ein Zimmer gemietet, um dort ein paar Tage am Meer zu genießen. Ihren Hund hatte sie als Begleiter ebenfalls mit in die Niederlande gebracht.

Am Dienstag (4. Februar) entschloss sich die Urlauberin, mit ihrem Vierbeiner noch eine Runde Gassi zu gehen. Entspannt am Strand entlang promenieren, die frische Meeresluft einatmen – und sich danach wieder ins kuschelige Hotelbett legen? Ein schöner Gedanke. Aber an entspannte Nachtruhe war für die Frau nicht zu denken.

Denn als sie wieder ins Hotel zurückkehrte und die Tür öffnete, hatte sie plötzlich ungebetenen Besuch!

Seehund macht es sich in Hotelzimmer gemütlich

Mitten im Zimmer auf dem Teppich lag nämlich an diesem Abend tatsächlich ein Seehund! Die Frau hatte den Fehler gemacht, vor ihrem Spaziergang die Terassentür offen zu lassen – und da hatte der Seehund die Chance ergriffen und es sich im warmen Hotelzimmer gemütlich gemacht hat.

Im Hotelrestaurant bat die Urlauberin um Hilfe, der Hotel-Besitzer kontaktierte daraufhin sofort die Tierschützer. Die Experten kümmerten sich um das Tier – und brachten den Seehund zurück ans Meer – zu dessen Unmut. „Er war irritiert, weil sein Schönheitsschlaf gestört worden war“, schrieben die Tierschützer später auf Facebook.

Und die Urlauberin? Die dürfte sich freuen, dass es nur ein Seehund war, der sich durch die offene Terassentür ins Zimmer geschlichen hat – und kein Einbrecher oder sonstige dubiose Gestalten. (mit dpa)