Urlaub in den Niederlanden: Touristen droht Reise-Chaos – schuld ist diese nervige Regel

Wer seinen Urlaub plant, muss sich auch Gedanken um die Anreise machen. Für eine spontane Reise ohne viel Aufwand lohnt sich da ein Trip in eines unserer Nachbarländer, wie etwa die Niederlande.

Doch gerade beim Urlaub in die Niederlande droht jetzt absolutes Reise-Chaos! Schuld sind die andauernden Grenzkontrollen. Touristen, die in die Städte und an die Strände unserer Nachbarn reisen wollen, müssen jetzt nämlich eine Hiobsbotschaft verkraften.

Urlaub in den Niederlanden: Regel führt zu Chaos

Eigentlich will die Niederlande an ihren Grenzen nur für Ordnung sorgen. Seit Dezember 2024 führt das deutsche Nachbarland so an den Grenzen immer wieder Kontrollen durch, „um irreguläre Migration und grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen“, wie die Königliche Marechaussee, die für die Grenzkontrollen zuständige Gendarmerie, mitteilt.

+++ Urlaub in der Türkei: Reiseveranstalter appellieren an Touristen +++

Die Kontrollen sollten in dem Urlaubsland eigentlich nur bis Anfang Juni durchgeführt werden. Doch jetzt wurde die Maßnahme bis zum 9. Dezember diesen Jahres verlängert, was Urlaubern gerade in der Hauptreisezeit im Sommer in die Quere kommen wird. Staus und ein regelrechtes Verkehrs-Chaos sind vorprogrammiert!

DAS müssen Reisende beachten

„Wir bemühen uns, die Beeinträchtigungen für den Wirtschaftsverkehr und die Menschen, die in den Grenzregionen wohnen und arbeiten, so gering wie möglich zu halten“, erklärt die Marechaussee.

Noch mehr Urlaubs-News aus den Niederlanden und anderen Ländern:

Doch wie laufen die Kontrollen in der Praxis überhaupt ab und was müssen Urlauber und Niederländer dabei beachten? Wie die „Frankfurter Rundschau“ berichtet, sollten Reisende vor ihrer Anreise in die Niederlande unbedingt die Gültigkeit ihres Personalausweises oder Reisepasses überprüfen. Das gilt laut Auswärtigem Amt im Übrigen auch für Kinder. Polizisten führen normalerweise kleinere Kontrollen punktuell an der Grenze durch und winken Fahrzeuge zu Kontrollpunkten heraus und bitten die Fahrer um ihre Papiere. Bei umfangreicheren Kontrollen können sogar ganze Autobahn- oder Straßenabschnitte gesperrt und der Verkehr zu einem Kontrollpunkt umgeleitet werden.