Urlaub auf Mallorca: Jetzt kommt es dicke – Touristen müssen gut aufpassen

Auch im September kommen viele Menschen noch auf die Insel, um ihren Urlaub auf Mallorca hier zu verbringen. Vorbei sind zwar die Tage der Temperaturen an die 40 Grad, doch auf der Lieblingsinsel der Deutschen lässt es sich noch gut aushalten. Zumal die Temperaturen zu Hause bereits herbstlich, sogar teilweise winterlich zu sein scheinen.

Hier auf Mallorca scheint noch die Sonne, auch wenn die vielen Sonnenstunden des Öfteren durch einen wolkenverhangenen Himmel unterbrochen werden. Bei Temperaturen um die 25 Grad scheint das hier jedoch die wenigsten zu stören. Die Strände sind gut besucht, die Menschen gut gelaunt. Das dürfte sich in den kommenden Tagen jedoch ändern!

Urlaub auf Mallorca: Es wird ungemütlich

Wie der spanische Wetterdienst Aemet berichtet, wird es zum Wochenende hin wieder ungemütlich für all diejenigen, die derzeit ihren Urlaub auf Mallorca genießen. Am Samstag (20. September) soll es zu starken Regenfällen und sogar einem Sturm im Norden der Insel kommen. Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde werden hierbei erwartet. Der spanische Wetterdienst hatte darum eine amtliche Warnung der Warnstufe Gelb ab 18 Uhr ausgerufen. Doch es soll noch schlimmer kommen!

Die bisherige Wettervorhersage wurde noch einmal angepasst: Aus der Warnstufe Gelb wurde Warnstufe Orange. Und nicht nur den Norden soll es dieses Mal treffen. Die Warnstufe gilt für die gesamte Insel und zwar bereits ab 16 Uhr. Statt den zunächst 25 Litern Regen pro Quadratmeter in einer Stunde werden nun 50 erwartet – also die doppelte Menge.

Der viele Regen soll von Windböen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde begleitet werden. Zudem können Touristen in ihrem Urlaub auf Mallorca an diesem Wochenende vom Hagel überrascht werden. Auch die auf den Balearen bekannte „Caps de fibló“ können auftreten.

Ein „Cap de fibló“ ist ein Wirbel, der sich an der Wasseroberfläche bildet und normalerweise mit großen Wolken verbunden ist, also eine Art Tornado. Auf dem Meer werden „Caps de fibló“ auch als Meeresarm bezeichnet.