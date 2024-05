Urlaub auf Mallorca: Weltstar als Hotelnachbar? – „Hab ihn schon öfter beim Frühstück gesehen“

Mallorca hat so einiges zu bieten. Wer denkt, dass auf der Insel nur der Ballermann sehenswert ist, der irrt sich gewaltig. Neben der Playa de Palma, wo rund um die Uhr gefeiert werden kann, gibt es nämlich auch noch jede Menge Orte, an denen man gut entspannen und neue Kraft tanken kann.

Dazu zählt beispielsweise auch das kleine Bergdorf Deià, nahe der Nordwestküste Mallorcas. Auf einem Hügel am Rande des sogenannten Tramuntanagebirges kann man bestens zur Ruhe kommen – das hat offenbar auch ein absoluter Weltstar für sich entdeckt.

Urlaub auf Mallorca: Auch Promis zieht es auf die Insel

So kursiert im Netz die Meldung, dass kein Geringerer als Leonardo DiCaprio regelmäßig in der „La Residencia“ übernachten soll. Auf Nachfrage unserer Redaktion vor Ort wollte dazu jedoch keiner so recht ein Wort verlieren. „Das ist nur ein Gerücht“, stellte die Rezeptionistin klar. Und auch die Bedienung im Speisesaal schloss sich der knappen Aussage an.

Doch wie sich kurz darauf herausstellte, wohl alles nur Taktik, um die Privatsphäre des prominenten Hotelgasts zu schützen. Denn beim Antreffen einer Reinigungskraft im hinteren Teil des Fünf-Sterne-Luxus-Resorts und der erneuten Frage nach dem „Titanic“-Star lautete die Antwort: „Ich habe ihn schon öfter hier beim Frühstück gesehen!“

Hotel-Mitarbeiterin auf Mallorca plaudert aus: „Sympathisch wirkt er auch!“

Die junge Mitarbeiterin kam nach ihrem Feierabend im Gespräch mit unserer Redaktion vor dem Hotel regelrecht ins Schwärmen: „Er sieht schon gut aus – und sympathisch wirkt er auch.“ Doch im Dienst dürfe sie keine Gäste ansprechen, geschweige denn nach einem Foto bitten. So durfte sie den Weltstar also noch nie persönlich kennenlernen – lediglich aus der Entfernung bewundern.

In dem steinigen Herrenhaus sei die Frau für die Reinigung der Wäsche zuständig. Ob dabei wohl auch schon die Kleidung von DiCaprio vor ihr lag? „Das ist gut möglich, aber unser Service kann komplett anonym von den Gästen gebucht werden.“ Die Bettdecke nach dem Check-out des internationalen Filmstars dürfte sie aber definitiv schon mal in die Hände bekommen haben: „Die Wäsche des Hotels landet immer bei mir.“

Wer also schon immer mal einen VIP als Zimmernachbar im Hotel haben wollte, dürfte dort ganz gute Karten haben.