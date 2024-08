Urlaub auf Mallorca: Irre Szene an der Playa – plötzlich ist das Geschrei groß

Derzeit machen Tausende Menschen Urlaub auf Mallorca – ein Großteil von ihnen kommt aus Deutschland. In S’Arenal nahe Palma befindet sich die deutsche Touri-Hochburg, wo Deutschland-Trikots zum Straßenbild gehören wie die Palmen hier auf Mallorca.

Nach einer Partynacht im Bierkönig, Megapark und Co. landen viele dieser Urlauber vor dem Schlafengehen noch bei einem der zahlreichen Esslokale an der Playa de Palma. Am Samstagnacht (25. August) war auch unsere Reporterin hier unterwegs und befand sich ganz plötzlich mitten in einem Tumult. Was war geschehen?

Urlaub auf Mallorca: Tumult vor Esslokal

Es ist 1.30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Einige Menschen, die Urlaub auf Mallorca machen und an diesem Abend feiern waren, sind schon auf dem Weg nach Hause. Am Balneario 1 stehen einige von ihnen und warten auf ihr Essen. Denn hier befindet sich neben einem McDonald’s auch ein Burger King – beides überaus beliebte Stopps nach einer Partynacht am Ballermann.

Plötzlich ein lauter Schrei! Ein junger Mann rennt schnell durch die Menge und verliert dabei fast seine Hose, sodass die Menschen hier alle seinen blanken Hintern zu sehen bekommen. Ein Mann im Bierkönig-T-Shirt, mit einem weiteren T-Shirt ums Bein gebunden, wie die Touris das hier machen, bedroht eine Frau und einen Mann mit einem Metallstock, verpasst den beiden einen Hieb und schreit sie an. Währenddessen laufen zwei junge Männer mit Burgern in der Hand dem davongerannten Typen hinterher.

Tatort Burger King

Eine Bande Taschendiebe hatte es augenscheinlich auf den Touristen abgesehen und ihn beklaut. Doch sie wurden geschnappt, denn eine Gruppe von Polizisten in zivil hatte bereits darauf gewartet, dass so etwas hier passieren könnte. Wie der Tätowierer Chipi aus dem Tattoostudio Kratos neben dem Burger King erzählt, würden sich hier und vor dem McDonald’s besonders viele von ihnen aufhalten und auf Taschendiebe lauern.

Ein Polizist in Zivil erwischte zwei mutmaßliche Taschendiebe, wie sie einen Mann, der Urlaub auf Mallorca machte, beklauten. Foto: Sarah Fernandez/ DER WESTEN

Denn genau hier würden die Taschendiebe oft und gerne zuschlagen. Betrunkene Touristen, die nur noch schnell etwas zu essen holen wollen, seien für sie leichte Beute. Doch nicht in diesem Fall! Der Polizist im Bierkönig-Outfit zwingt die zwei mutmaßlichen Mitglieder der Bande, auf dem Boden vor dem Lokal zu sitzen. Während der Mann ganz ruhig tut, was ihm gesagt wird, hört die Frau nicht auf, um sich zu schlagen und den Zivilpolizisten anzuschreien. Nur kurze Zeit später tauchen gleich zwei Kastenwägen voller spanischer Polizisten auf und führen die beiden in Handschellen ab.

Währenddessen suchen der Polizist in Zivil und zwei ebenso als Zivilpolizisten enttarnte Männer nach weiteren Habseligkeiten des Touristen auf dem Boden und werden fündig! Eine abgerissene Goldkette hatte der Dieb bei seiner Flucht offensichtlich verloren.

Der Tätowierer warnt: „In S’Arenal sollten Menschen, die Urlaub auf Mallorca machen, auf ihre Sachen mittlerweile gut aufpassen. Besonders aber hier vor dem Burger King und bei McDonald’s. Und erst recht, wenn man getrunken hat!“