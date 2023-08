Urlaub auf Mallorca: Tourist macht Party am Ballermann – danach ist er blind

Ein Urlaub auf Mallorca ist in der Regel ein entspannendes Unterfangen – Sommer, Sonne, Sonnenschein. Unbeschwert den hart verdienten Urlaub auf der Insel genießen und den ganzen Stress mal hinter sich lassen. Einsame Buchten, malerische Strände und jede Menge gutes Seafood. So könnte man zum Beispiel den Urlaub auf Mallorca verbringen.

Die junge Generation denkt bei Urlaub auf Mallorca aber auch an ganz andere Sachen – Sommer, Saufen, Ballermann. Einfach für eine Woche auf die Insel, um am Partystrand zu feiern. Den Plan hatte wohl auch ein junger Tourist aus Schottland. Dass er die Insel aber ohne sein Augenlicht wieder verlässt, damit er hätte der junge Brite wohl nicht gerechnet.

Urlaub auf Mallorca: Tourist nach Party blind

Laut der „Mallorca Zeitung“ war der 18-jährige Schotte Dillon Connery 2018 im Urlaub auf Mallorca. Genau genommen war der junge Schotte auf einer Party am sogenannten Briten-Ballermann unterwegs, als das Unglück passierte. Dillon Connery wurde durch einen Farbbeutel so schwer an den Augen verletzt, dass er danach nie wieder sehen konnte.

Der Unfall, durch den der 18-Jährige erblindete, ereignete sich auf einer Holi-Party. Bei den aus Indien stammenden Festivals werden Farbbeutel geworfen oder spezielle Farbe verschossen. Doch an dem Abend in 2018 ging die Holi-Party gewaltig schief. Dillon Connery wurde die Farbe aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen und dadurch wurden beide Augäpfel zerstört.

Club zu 150.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt

Trotz mehrerer Operationen konnte sein Augenlicht nicht mehr gerettet werden. Seine Mutter sprach damals mit den britischen Medien und sagte: „Dillon hat unglaubliche Schmerzen. Er hatte eine rosige Zukunft, und jetzt hat sich alles verändert.“ Der junge Schotte machte eine Ausbildung in einer Cybersicherheitsfirma.

Nach jahrelangem Kampf um Gerechtigkeit wurde der Club, der die Holi-Party veranstaltete, jetzt zu einer Zahlung von 150.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt! Das Gericht in Mallorca begründete seine Entscheidung dadurch, dass bei der Party keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen und die Gäste nicht vor den Gefahren der Farbe gewarnt worden seien.

Der junge Schotte bekam noch weitere 150.000 Euro von der Versicherung des Clubs zugesprochen, sodass er unterm Strich 300.000 Euro Schmerzensgeld bekommen hat. Dillon Connery hatte nach dem Ende seines Urlaubs auf Mallorca ursprünglich eine Million Euro Schmerzensgeld gefordert, wobei das Augenlicht wahrscheinlich durch kein Geld der Welt auch nur ansatzweise ersetzt werden kann.