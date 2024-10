Urlaub auf Mallorca endet für Deutschen tödlich – Hotelbesitzer sagte Unglück voraus

Schreckliche Nachrichten für Freunde und Familie eines deutschen Mannes, der seinen Urlaub auf Mallorca verbrachte. Der Mann war laut Angaben eines Freundes auf der von ihm so geliebten Insel, um sich dort ein Haus zu kaufen. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen.

Denn was mit einer ganz gewöhnlichen Fahrt mit dem Auto begann, endete in einer Tragödie. Der 52-jährige Deutsche war mit dem Wagen seines Freundes unterwegs, als der schreckliche Vorfall sich ereignete. Was bislang bekannt ist, erfährst du hier.

Urlaub auf Mallorca endet für Deutschen mit dem Tod

Ein deutscher Tourist kam in den frühen Morgenstunden des Sonntags (6. Oktober) auf der Insel ums Leben, so berichtete zuerst die Zeitung „Crónica Balear“. Der 52-Jährige war mit dem Auto seines Freundes – einem Mini Cooper – auf der Straße von Campos nach Colonia de Sant Jordi im äußersten Süden unterwegs, als der tödliche Unfall sich ereignete.

In einer Kurve verlor der Mann gegen 1.18 Uhr plötzlich die Kontrolle über den Wagen, geriet auf die Gegenfahrbahn, kam dann von der Straße ab und überschlug sich mehrmals, bis er schlussendlich mitten auf einem Feld zum Stehen kam. Laut ersten Erkenntnissen war der Mann nicht angeschnallt und wurde darum aus dem Auto geschleudert, als dieses sich überschlug.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, fanden sie den Mann 20 Meter von der Stelle entfernt, an der das Autowrack gelandet war, so heißt es weiter. Trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche konnte der deutsche Urlauber nicht gerettet werden.

Hotelbesitzer warnte vor einem „Unglück“

Nur zwei Wochen zuvor ereignete sich an der exakt selben Stelle ein schwerer Unfall, bei dem ein 34-jähriger Mann mit seinem Auto in die Mauer des Agroturismo Son Marge – einem Vier-Sterne-Hotel – krachte. Man konnte den Mann lebend retten.

Angestellte der Anlage hätten den Behörden bereits ihre Sorge um die gehäuften Unfälle an besagter Stelle mitgeteilt. Die Straße wurde vor einigen Jahren asphaltiert, aber ein 700 Meter langer Abschnitt zwischen Colònia de Sant Jordi und dem Hotel wurde dabei nicht asphaltiert. Der Abschnitt der Straße sei ihrer Meinung nach an sich schon rutschig, ein Problem, das sich an regnerischen Tagen noch verschlimmert und dazu führe, dass einige Fahrer von der Straße abkommen und einen Unfall bauen würden.

Allein in diesem Jahr kam es genau hier zu fünf schweren Unfällen. Auch der Eigentümer will die Behörden auf Mallorca gewarnt haben. „Eines Tages wird es ein Unglück geben“, zitiert ihn das mallorquinische Nachrichtenportal. Nun ist es zu diesem Unglück gekommen, bei dem am Ende ein deutscher Urlauber sein Leben verlor.