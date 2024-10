Paukenschlag auf Mallorca! Urlaub wird noch teurer werden – „Abschreckungsmaßnahme“

Immer mehr Menschen wollen ihren Urlaub auf Mallorca verbringen – und viele tun dies bereits. Am Ende des Jahres 2024 sollen rund 20 Millionen Touristen ihren Urlaub auf Mallorca verbracht haben, so sagen es erste Schätzungen. Bei nicht einmal einer Million Einwohner auf der Insel bedeutet diese Zahl das 20-fache an Touristen. Und dabei muss beachtet werden, dass die allermeisten von ihnen in den Monaten Juni bis September kommen.

Die Insel und ihre Bewohner ächzen unter der Last, die diese Massen an Touristen mit sich bringen. Immer wieder protestierten sie in den vergangenen Monaten gegen den Tourismuswahn auf Mallorca (wir berichteten). Nun verkündete die Regierung der Balearischen Inseln, von denen Mallorca die größte Insel darstellt, eine Hiobsbotschaft für all diejenigen, die ihren Urlaub auf Mallorca auch im kommenden Jahr geplant hatten.

Urlaub auf Mallorca: Es wird noch einmal teurer werden

Die Ministerpräsidentin der Balearen, Marga Prohens, sorgte am Mittwoch (2. Oktober) für einen wahren Paukenschlag im Parlament in Palma. Um gegen die Massen an Touristen in den Sommermonaten anzukämpfen, wird die berühmte „ecotasa“ (auf Deutsch: Steuer für nachhaltigen Tourismus) in den Monaten Juni, Juli und August erhoben werden.

Auch interessant:

Urlaub auf Mallorca: Große Erleichterung für Touristen – damit soll in Zukunft Schluss sein

Diese Steuer bezahlen Touristen in den Hotels und anderen Unterkünften, in denen sie ihren Urlaub auf Mallorca verbringen. In einem Luxushotel bezahlt man derzeit um die 4 Euro der sogenannten Touristensteuer. Wer in einem günstigen Hotel mit nur einem Stern unterkommt, zahlt circa 50 Cent in den Topf ein. Mit diesem Geld fördert die Regierung der Balearen Projekte auf der Insel, in deren Zentrum der Schutz und die ökologische Erhaltung der Insel steht.

Touristen müssen tiefer in die Tasche greifen

Dabei zielt Prohens nicht auf mehr Einnahmen für die Insel ab, sondern hofft, dass diese Maßnahme als „Abschreckungsmaßnahme“ bei den Touristen wirkt. Ziel ist es, dass weniger Touristen in besagten Monaten unter anderem ihren Urlaub auf Mallorca verbringen.

Mit der Erhebung der Touristensteuer in den Sommermonaten kündigte die Ministerpräsidentin der Konservativen Partei „PP“ zudem die Senkung dieser Steuer in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar an. Wer auf der Insel lebt, soll diese Steuer nicht bezahlen müssen. Um wie viel die Steuer erhöht beziehungsweise gesenkt werden soll, ließ Prohens zunächst offen.

Mehr News:

Fest stet jedoch: Im Februar 2025 soll das Dekret, in welchem diese Maßnahme stehen wird, verabschiedet werden. Geschieht das, wird der Urlaub auf Mallorca vor allem für diejenigen, die im Sommer auf die Insel wollen, teuer werden. Und dabei kämpfen Gastronomen bereits in diesem Jahr aufgrund des fehlenden Gelds in den Taschen der Urlauber.