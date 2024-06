Urlaub auf Mallorca: Touristen im Taxi abgezockt – darauf musst du achten

Der Urlaub auf Mallorca sollte nicht sofort mit einem Reinfall starten. Das ist bei einigen Reisenden jedoch der Fall. Der Grund: Wer vom Flughafen in seine Unterkunft kommen möchte, der schnappt sich eines der bereitstehenden Taxis – und wird am Ende mächtig abgezockt.

Wie unsere Redaktion am eigenen Leib erfahren musste, zahlt man als Tourist ohne Spanischkenntnisse besonders drauf. Und dafür gibt es noch nicht einmal eine Begründung des Fahrers. Um seine Reisekasse zu schonen, sollte man sich also bestenfalls mit den verschiedenen Taxi-Tarifen beschäftigen. Hier ein Überblick.

Urlaub auf Mallorca: Vorsicht vor unnötigen Kosten

Wer auf Mallorca ein Taxi sieht, dem dürften die leuchtenden Nummern auf dem Dach des Autos aufgefallen sein. Dort wird allerdings nicht die Anzahl an Fahrgästen angezeigt – sondern der Tarif: Die Nummern 2 und 3 stehen für den Tagestarif, 1 und 4 zählt in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. Doch was sind die Unterschiede?

Tagsüber zahlt man an Werktagen in Palma 0,98 Euro pro Kilometer. Ganz egal, ob man nur 100 Meter weiter möchte, sind 3,15 Euro die Mindestgebühr. Doch damit der Fahrer überhaupt aufkreuzt, startet das Taxameter bereits bei 2,28 Euro. Wer zwischen 21 Uhr und 7 Uhr morgens unterwegs ist, muss jedoch den Nachttarif zahlen – und der liegt bei 1,16 Euro pro Kilometer. Auch hier gilt eine Mindestbezahlung von 4,20 Euro.

Urlaub auf Mallorca: Diese Kosten gibt es – einige aber auch nicht

Bei der Fahrt vom oder zum Flughafen oder Hafen werden weitere Gebühren fällig. Dann gibt es nämlich einen Zuschlag in Höhe von 4,65 Euro. Für Überlandfahrten in andere Gebiete auf der Insel gibt es ebenfalls Zuschläge. Die Gebühren für den Transport von Koffern und Gepäck wurden mittlerweile hingegen abgeschafft – ganz zur Freude der Urlauber. Warten lassen sollte man den Fahrer trotzdem nicht, denn auch das kann wiederum ganz schön ins Geld gehen.

Am besten sollte man sich übrigens ein Taxi vom Straßenrand herbeiwinken oder zu einem Taxistand laufen. Denn die Bestellung per Anruf an die Haustür wird mit 1,15 Euro berechnet. Und wer sich jetzt denkt, dass man mit dem Fahrdienstleister Uber besser dran ist, liegt ebenfalls falsch: Zum Teil sind die Fahrten nicht nur teurer, man muss auch mit deutlich längeren Wartezeiten rechnen, als man sie in Deutschland gewöhnt ist.

Urlaub auf Mallorca: Mit einem Smalltalk zum Lächeln

Um keinen schlechtgelaunten Fahrer am Steuer sitzen zu haben, kann man allerdings ebenfalls etwas tun – und das ganz ohne zusätzliche Kosten. Während so mancher Taxifahrer vom Massentourismus an der Playa genervt zu sein scheint, kann ein kleiner Smalltalk die Laune bereits aufheitern. Mit ein paar Spanischkenntnissen in petto könnte man mit etwas Glück sogar ein Lächeln entlocken. Und besser kann ein Urlaub auf der spanischen Sonneninsel doch gar nicht starten!