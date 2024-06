Urlaub auf Mallorca: Streik am Flughafen von Palma – zahlreiche Flüge betroffen

Die Sommerferien starten und der Urlaub steht vor der Tür. Für einige Deutsche landete auch dieses Jahr Mallorca wieder ganz weit oben im Kurs um die Reiseziele.

Doch wer einen Flug für Juli 2024 gebucht hat, könnte mit all seinem Gepäck vergeblich auf den Urlaub warten müssen oder gar an der Playa stranden. Am Flughafen in Palma sind nämlich Streiks angekündigt.

Urlaub auf Mallorca: Reisende könnten stranden

Genauer gesagt will die gesetzliche Arbeitnehmervertretung von Wings Handling ihre Arbeit im besagten Monat niederlegen. Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtete, handelt es sich dabei um ein Unternehmen, welches die sogenannten „Vorfelddienste“ für Eurowings erledigt. Und sind die nicht getan, können die Flugzeuge der Airline auch nicht nach Deutschland, Österreich oder in die Schweiz starten.

Bisher seien insgesamt sechs Streiktage den ganzen Monat über verteilt angekündigt: Laut Gewerkschaft betrifft das den 1., 5., 7., 10., 12. und 13. Juli. An diesen Tagen müsse mit der Arbeitsniederlegung der gesamten Belegschaft gerechnet werden.

Personal am Flughafen in Palma will Zeichen setzen

Doch weshalb überhaupt ein Streik? Zum einen beklagen sich die Angestellten über „verschärfte Angriffe auf die gesetzlich anerkannten Rechte der Mitarbeiter durch die Unternehmensleitung in Palma“ – zum anderen kritisiere man aber auch die „kaum beachtete Risikoprävention am Arbeitsplatz“. Dies habe in der Vergangenheit bereits zu mehreren Unfällen geführt.

Aber auch Beschwerden über sexuelle Belästigung und geschlechtsspezifische Diskriminierung seien ein Grund dafür, dass die Arbeitnehmer des Unternehmens ihre Dienste an besagten Tagen niederlegen wollen. Bleibt zu hoffen, dass sich die Verantwortlichen zeitnah auf einen Kompromiss einigen, um weitere Streiktage inmitten der turbulenten Hochsaison zu vermeiden.