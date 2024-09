Urlaub auf Mallorca: Ernsthafte Gefahr am Strand – Touristen müssen sehr vorsichtig sein

Geht man derzeit die Playa de Palma entlang, sieht man noch immer unzählige Menschen, die derzeit ihren Urlaub auf Mallorca verbringen. Zwar neigt sich der September dem Ende zu und mit ihm so langsam auch die Urlaubssaison auf der Insel. In der Sonne liegen und Baden gehen wollen bis dahin aber weiterhin Hunderte Touristen. Ruhiges hellblaues Wasser lädt die Touristen hier für gewöhnlich zum Abkühlen und Schwimmen ein.

Seit ein paar Tagen lauert hier jedoch eben eine Gefahr, die für ein paar Urlauber auf Mallorca bereits beinahe den Tod bedeutet hat.

Urlaub auf Mallorca derzeit nicht ungefährlich

Am Freitag (27. September) wehen an den Rettungsschwimmer-Hochsitzen an der Playa de Palma auf Mallorca anders als gewohnt gelbe Fahnen im Wind. Diese bedeuten: Geh bitte nur schwimmen, wenn du ein geübter Schwimmer bist. Denn starke Winde sorgen seit Mittwoch (25. September) für einen starken Wellengang mit sehr hohen Wellen an den Küsten Mallorcas.

Das macht das Schwimmen nicht ungefährlich. Ganz im Gegenteil! Das zeigen auch mehrere Vorfälle, die Touristen in ihrem Urlaub auf Mallorca in den vergangenen Tagen erlebt haben. Am Donnerstag (26. September) musste die spanische Seenotrettung in Bahía Grande bei Cala Millor mit einem Hubschrauber einen britischen Urlauber aus dem Meer retten. Dieser war zuvor von einer großen Welle ins Wasser gezogen worden und konnte gegen die starken Wellen nicht ankämpfen.

Deutsche Urlauber in ernsthafter Gefahr

Und auch zwei deutsche Urlauber mussten nur knapp hintereinander von den Rettungsschwimmern in Peguera westlich von Palma gerettet werden. Wie die Online-Zeitung „Crónica Balear“ zuerst berichtete, soll sich der erste Fall gegen 12.30 Uhr an der Playa Torà ereignet haben. Ein 86-jähriger Deutscher soll beim Baden von den Strömungen immer weiter abgetrieben worden und dem Ertrinken nahe gewesen sein. Rettungsschwimmer hatten ihn an Land bringen und den Sanitätern übergeben können. Diese konnten den Mann noch vor Ort stabilisieren, bevor sie ihn in ein Krankenhaus nach Palma brachten.

Nur wenige Minuten später soll dann eine 35-jährige Deutsche an der Playa La Romana in Gefahr geraten sein. Die Urlauberin soll es aufgrund der starken Strömungen augenscheinlich nicht mehr eigenständig zurück an den Strand geschafft haben. Die Rettungsschwimmer vor Ort hätten daraufhin ein Boot geschickt, das die Frau aus ihrer misslichen Lage befreite.

Wer in seinem Urlaub auf Mallorca bei starkem Wind und gelben Flaggen am Strand baden gehen möchte, sollte das mit viel Vorsicht und im besten Fall nicht alleine tun.

Kleiner Tipp: Am Ballermann 0 an der Playa von S’Arenal wehte an diesem Freitag die grüne Flagge. Denn der Strand liegt hinter dem Hafen und ist somit etwas mehr vor dem direkten Winden vom offenen Meer aus kommend geschützt, was deutlich kleinere Wellen zufolge hat.