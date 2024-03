Urlaub auf Mallorca: Strand-Besucher müssen schlucken – Stadt zieht endgültig den Schlussstrich

Die neue Saison auf Mallorca steht schon in den Startlöchern. Ob Partygänger, Familien mit Kindern oder Aktivurlauber: Die meisten haben ihren Urlaub auf Mallorca bereits gebucht und zählen schon die Tage. Viele kennen die beliebte spanische Insel wie ihre Westentasche und wissen genau, wo was zu finden ist.

Doch damit könnte jetzt Schluss sein. An einem beliebten Strand wird gebaut – und bald wird alles anders aussehen.

Urlaub auf Mallorca: Stadt zieht Schlussstrich

Er gehört zu den beliebtesten Stränden der Insel: Zusammen mit der Playa de Muro bildet der Port d’Alcúdia den längsten Strand der Balearen. Ausgerechnet dieser Strandabschnitt an der Nordostküste Mallorcas wird bald anders aussehen. In den letzten Tagen haben die Bauarbeiten begonnen, genauer gesagt der Abriss der dort stehenden sechs Strandbuden. Dieser war schon lange geplant und wird nun in die Tat umgesetzt, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

Eine weitere Änderung, die an dem Strand eingeführt wurde:

Nach dem Abriss sollen die Strandbuden in neuem Glanz erstrahlen. In einer zweiten Phase wird dann mit dem Aufbau der neuen Strandbuden begonnen. Das Rathaus von Alcúdia hat jetzt Bilder der geplanten Stände veröffentlicht. Geplant sind helle, moderne Kioske mit einer großer Terrasse, auf der weiße Tische und Stühle stehen werden. Ein Unterschied wie Tag und Nacht zu den bisherigen Strandbuden.

Bauarbeiten in der Hochsaison

Während der Hochsaison werden die Bauarbeiten nicht unterbrochen. Allerdings sollen sie nach Angaben der Stadt die kommende Strandsaison so wenig wie möglich beeinträchtigen. Bauarbeiten am Strand? Mit großflächigen Planen will die Gemeinde dafür sorgen, dass die Strandbesucher zumindest optisch keine Beeinträchtigungen befürchten müssen. Man habe Planen mit hübschen Motiven und aus nachhaltigem Material bestellt, erklärte Bürgermeisterin Fina Linares laut der „Mallorca Zeitung“.

Ob die Deutschen in ihrem Urlaub so begeistert davon sind, am Strand von Mallorca auf „Planen mit hübschen Motiven“ zu schauen?