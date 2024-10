Urlaub auf Mallorca: Restaurant lockt mit Gratis-Angebot für Gäste – unter einer Bedingung

Die Urlaubssaison neigt sich auf Mallorca langsam dem Ende zu. Während Ende Oktober das große Closing im Bierkönig und im Megapark stattfindet, stehen jedoch noch einige andere Events abseits vom Ballermann an.

Neben der Playa de Palma ist vor allem auch ein Urlaub in Cala Ratjada bei Touristen sehr beliebt. Hier lockt ein Restaurant mit einem besonderen Gratis-Angebot, doch dafür müssen die Gäste eine Bedingung erfüllen.

Urlaub auf Mallorca: Wiesn-Wahnsinn geht los

Während das Oktoberfest in München für das Jahr 2024 bereits wieder Geschichte ist, geht der Wiesn-Wahnsinn auf Mallorca erst los. Auch ein Restaurant in dem beliebten Urlaubsort Cala Ratjada tischt anlässlich der deutschen Tradition ganz besonders auf. „Vom 17. – 20. Oktober präsentieren wir euch feinste, bayerische Leckereien“, kündigt das Lokal „Balus“ auf Instagram an.

In diesem Zeitraum können sich Gäste auf eine klassische Brotzeitplatte für 11,90 Euro oder auch einen Wurstsalat für 9,90 Euro freuen. Ebenfalls auf die Speisekarte geschafft haben es Schweinsbraten mit Knödel und Rotkohl (16,90 Euro) und eine Ganze Grillhaxe mit Sauerkraut und Brot (15,90 Euro.) Doch das Highlight kommt erst noch.

Denn am 19. Oktober findet das eintägige Oktoberfest statt. Der Veranstalter verspricht „Bayerische Schmankerl mit Gaudi und Musik“. Um 14 Uhr startet der Fassanstich und der Eintritt ist für alle Gäste kostenlos. Tische können am besten vorab reserviert werden. Und einen kleinen Schnaps gibt es auch noch oben drauf zur Begrüßung – und zwar kostenlos. Allerdings nur für Restaurant-Besucher, die in festlicher Tracht kommen, also in Dirndl oder Lederhose.