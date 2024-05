Urlaub auf Mallorca: Reisenden geht es an den Kragen – „Flüchtlinge ja, Touristen nein“

Mallorca zählt zu einem der beliebtesten Urlaubsziele. Unter Deutschen wird die Insel sogar schon scherzhaft als 17. Bundesland bezeichnet – immerhin kommen hier jährlich Tausende Reisende mit dem Auto, dem Kreuzfahrtschiff oder Flugzeug an.

Und auch wenn der Tourismus einen Großteil der Wirtschaft auf Mallorca ausmacht, scheinen besonders die Einheimischen inzwischen die Schnauze voll davon zu haben. Am vergangenen Samstag (25. Mai) wurde deshalb gemeinschaftlich auf die Straße gegangen.

Urlaub auf Mallorca wühlt Einheimische mächtig auf

Unter dem Motto „Mallorca no es ven“ (zu deutsch: Mallorca steht nicht zum Verkauf) versammelten sich um 19 Uhr tausende Menschen zu einer Kundgebung an der Plaça d’Espanya in der Inselhauptstadt Palma. Mit Plakaten und Bannern bewaffnet zog die aufgebrachte Gruppe quer durch die Stadt über die Avenidas, die Rambla, den Carrer Riera bis hin zur Flaniermeile Passeig des Born.

Immer wieder hörte man Rufe wie „Qui estima Mallorca no la destrueix“ was übersetzt so viel bedeutet wie „Wer Mallorca liebt, zerstört es nicht“ – oder aber auch „Turismo sí, pero no así“, womit die Demonstranten deutlich machen wollten, dass sie den Tourismus sehr wohl begrüßen, jedoch nicht in dieser Form. Ein paar der Teilnehmer äußerte sich sogar besonders radikal mit klaren Schriftzügen wie „Flüchtlinge ja, Touristen nein“.

Urlaub auf Mallorca kann auch schwere Folgen mit sich bringen

Bereits in den vergangenen Wochen hatte es auf Mallorca immer wieder derartige Demonstrationen gegen den Massentourismus gegeben. Doch weshalb herrscht auf der Balearen-Insel überhaupt so eine aufgebrachte Stimmung? Die Einheimischen haben schlichtweg Angst und Sorge um ihre Zukunft.

Die zahlreichen Urlauber auf Mallorca bringen nämlich auch schwerwiegende Folgen mit sich. So kommt es beispielsweise durch immer weiter steigende Mietpreise zu Wohnungsnot – aber auch Ressourcenknappheit und die Umweltbelastung sind ein Thema. Bleibt zu hoffen, dass das Problem in irgendeiner Form behoben werden kann, bevor die Lage noch komplett zu eskalieren droht.