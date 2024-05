Urlaub auf Mallorca: Vorsicht an der Playa! So wird Touristen das Geld aus der Tasche gezogen

Mallorca zählt auch 2024 wieder zu einem der beliebtesten Reiseziele im Süden. Mit der Ankunft von zahlreichen Urlaubern auf der Balearen-Insel, zieht es allerdings auch immer mehr Kriminelle auf die Straßen.

An der Playa de Palma ist deshalb nicht nur Sonne, Strand und Meeresrauschen angesagt. Unsere Redaktion hat noch ein weiteres Spektakel entdeckt – und dabei ist größte Vorsicht geboten!

Urlaub auf Mallorca: Darauf solltest du nicht reinfallen

Wer eine große Ansammlung von Menschen am Straßenrand sieht und markante Ausrufe wie „la bola, la bola“ hört, der sollte besser einen großen Bogen machen. Direkt vor einem lauert nämlich die wohl größte Touristenabzocke aller Zeiten: Die Rede ist von den berühmt berüchtigten Hütchenspieler entlang der Promenade.

Obwohl man meinen könnte, dass die Masche der Kleinkriminellen längst aufgedeckt und die Runde gemacht hat, musste unsere Redaktion das Gegenteil feststellen. Gerade an der Partyhochburg in El Arenal kam es immer wieder vor, dass Touristen an den provisorisch mit Karton errichteten Spielstätten stehen bleiben – sogar kurz davor waren, selbst Geld zu setzen.

Urlaub auf Mallorca: Kriminelle treiben ihr Unwesen

Dabei kann man im Match um die rote Kugel unter den drei halbierten Kartoffeln gar nicht als Sieger hervor gehen – zumindest dann nicht, wenn man kein Mitglied der Trickbetrüger-Bande ist. Die fünfköpfige Truppe versammelt sich täglich unweit vom Balneario 1. Selbstverständlich inklusive Späher, die vor Polizeistreifen warnen soll. Immerhin ist das Straßenspiel höchst illegal.

Durch tosenden Applaus und Jubelschreie lassen sich Touristen aber trotzdem immer wieder überreden, selbst teilzunehmen. Wie unsere Redaktion erfuhr, geht das allerdings nur mit einem Mindestgebot von 50 Euro. Liegt man richtig, erhält man anschließend die doppelte Summe zurück. Doch selbst wenn man auf die richtige Kartoffelhälfte tippt, lässt der sogenannte „Trilero“ sie blitzschnell woanders verschwinden.

Das kannst du im Notfall tun

Am besten also direkt die Finger davon lassen, ohne ungewollt seine Reisekasse schrumpfen zu lassen. Wer dennoch ein Opfer von Trickbetrügern, oder gar an der Playa beklaut wurde, sollte sich umgehend bei der nächsten Polizeiwache oder unter der Notrufnummer der Lokalpolizei 092 melden.