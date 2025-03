Urlaub: Mallorca plötzlich abgehängt – diese vier Inseln sind absolute Traumziele

Mallorca ist für viele Deutsche das 17. Bundesland. Allein im Sommerurlaub verschlägt es Millionen Reisende auf die Insel. Mit ihren schönen Buchten, der Natur und – für manch einen – auch dem Ballermann verzaubert die beliebte Insel immer wieder Touristen.

Doch Mallorca wird so langsam der Rang abgelaufen. In den vergangenen Jahren haben sich immer mehr Insel-Perlen in Europa gemausert. Abseits von Sylt, Capri oder Mykonos gibt es vier Inseln, die kaum ein Reisender auf dem Schirm hat.

Mallorca nicht mehr beliebteste Insel?

Zum einen zählt die beschauliche Insel Flores dazu, die zu der portugiesischen Inselgruppe der Azoren im Atlantik gehört. Durch ihre atemberaubende Flora und Fauna geht sie beinahe als wahres Paradies durch. Für Naturliebhaber ist Flores also ein Must-see. Reisende kommen da mit wunderschönen Stränden, malerischen Seen, Wasserfällen und beeindruckenden Steilklippen voll auf ihre Kosten.

Aber auch die italienische Insel Procida kann sich sehen lassen. Capri und Ischia, die oftmals völlig überlaufen sind, können gegen pastellfarbene Häuser einpacken. Im Golf von Neapel ist Procida deutlich ruhiger als ihre Nachbarinseln. Besonders mit ihrem gediegenen Lebensstil und dem Charme sammelt die Insel bei Touristen Pluspunkte.

Urlauber müssen diese Inseln erkunden

Zypern findet sich ebenfalls auf der Liste der schönsten Inseln Europas wieder. Gerade im Frühling und Frühsommer ist sie eine Reise wert, denn da verwandelt sich die Insel in ein wahres Blüten-Paradies. Zu den Zypern-Highlights zählen aber auch historische Monumente wie die Ausgrabungsstätte von Kourion, die Hauptstadt Nikosia oder der Felsen der Aphrodite.

Griechenland ist mit seinen vielen Inseln immer eine Reise wert. Doch besonders Kos sollten Urlauber mal einen Besuch abstatten. Neben viel Abwechslung wie Shoppen in der Stadt oder einem großartigen Dinner in einer Taverne finden Urlauber auf Kos auch Ruhe und malerische Strände. So ist der Agios Stefanos Beach wohl der spektakulärste Strand auf Kos. Von den Ruinen einer alten Basilika können Urlauber direkt auf das Eiland Kastri mit seiner blau-weißen Kapelle blicken.