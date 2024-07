Urlaub auf Mallorca: Preischeck an der Playa – hier bekommst du Wasser, Café & Co. um einiges günstiger

Wer Urlaub auf Mallorca macht, sollte neben Vorfreude und Lust auf die Insel vor allem eines mitbringen: Geld. Denn die Preise für Reise und Unterkunft sind in den Jahren – vor allem aber seit der Pandemie – erheblich gestiegen. Zwar gibt es noch immer vereinzelte Angebote für eine günstige Reise. Doch die Zeiten des billigen Pauschalurlaubs sind hier vorbei.

Auch was die Verpflegung vor Ort betrifft, muss wer Urlaub auf Mallorca macht nun tiefer in die Tasche greifen. Denn die Preise für Dinge des alltäglichen Gebrauchs steigen weiter an. Ein Umstand, der die Einheimischen zuletzt auf die Straße trieb (wir berichteten darüber). Und dabei scheint S’Arenal recht deutlich aufgeteilt zu sein in den Teil, in dem die Einheimischen unterwegs sind und den Bereich, der den Touristen zu gehören scheint. Das merkt man auch an den Preisen, wie wir selbst vor Ort erfahren haben.

Urlaub auf Mallorca: Unterschiedliche Preise an der Playa

Will man schnell von der Playa de Palma in einen der zahlreichen Supermärkte gegenüber und sich ein Wasser holen, zahlt man dafür extra. So kostet zum Beispiel im Eurospar in der Carrer De Le Parcel-Les nahe dem Ballermann 8 die billigste Flasche Wasser von Nestle (1,5 Liter) 0,98 Euro. Die teuerste Flasche ist von Evian (1,5 Liter) und kostet stolze 2,80 Euro.

Auch interessant:

Urlaub abseits von Spanien, Türkei und Co. in Gefahr – schuld ist dieser Pass-Wahnsinn

Ein paar Meter weiter Richtung dem berühmten Ballermann 6 kostet die billigste Flasche Wasser der Marke Aqua Bona (1,5 Liter) im Minimarket Safari schon 1 Euro. Ein Stück die Straße runter nahe dem Megapark im Gill Supermarkt stehen überhaupt erst keine Preise an der Ware.

Wenige Meter weiter ganz andere Preise

Im Eroski in der Carrer Torrent am Ende des Ballermanns, beginnt die Wohngegend der Einheimischen. Hier sind nur noch vereinzelt Hotels und viele Touristen. Von der Playa de Palma ist es gerade einmal ein paar Minuten entfernt. Doch die Preisunterschiede sind gewaltig!

So kostet die Marke Bon Aqua, die ein Stück weiter oben an der Promenade der Playa de Palma 1 Euro kostet, hier gerade einmal 0,61 Euro. Die günstigste Flasche Wasser kostet 0,39 Euro und ist eine 1,5 Liter-Flasche der Marke Font Sorda.

Mehr News zum Thema Urlaub auf Mallorca:

Wer zum Beispiel am Hotel Hispania direkt gegenüber der Playa eine kleine Cola bestellt, zahlt hierfür 3 Euro. Für einen Café mit Milch und einem Glas Eis dazu müssen 2,40 Euro hingelegt werden. Ein paar Straßen weiter oben in der Bar Cafetería Corb Marí, wo hauptsächlich Malloquiner verkehren, kostet der Café 1,80 Euro und eine große Coca Cola 2,80 Euro!

Wer also auch im Urlaub auf Mallorca gerne etwas sparen möchte, könnte die wenigen Meter Fußmarsch in Kauf nehmen und da einkaufen, wo es die Einheimischen tun. Der Geldbeutel wird es am Ende merken!