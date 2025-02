Ski-Urlauber fahren nach Österreich – unterwegs trifft sie der Schlag

Die Wintermonate sind die liebste Zeit für Wintersport-Fans. Viele Ski-Urlauber aus Deutschland fahren daher in die Schweiz oder nach Österreich. Die Alpenländer bieten ihnen alles, was sie sich an Pisten nur erträumen können.

Doch die Fahrt in den Süden ist – je nach Startpunkt – eine lange. Oftmals muss man das Auto in Österreich erst einmal wieder auftanken, bevor man die letzten Kilometer in Richtung Hotel und Skigebiet hinter sich bringen kann. Doch beim Blick auf die Spritpreise in der Alpenrepublik dürfte einigen Autofahren schwindelig werden.

Ski-Urlauber trifft in Österreich der Schlag

Denn nicht nur in Deutschland steigt der Spritpreis – auch in Österreich ist Tanken im Jahr 2025 eine kostspielige Angelegenheit. Zum Jahreswechsel sind auch hier die Preise teurer geworden.

So kostet der Liter Benzin in Österreich im Schnitt 1,571 Euro – das sind 6,3 Cent mehr als noch im Dezember 2024. Der Liter Diesel ist um 6,2 Cent teurer geworden, kostet nun 1,609 Cent. Das errechnete der ADAC aus den Daten des österreichischen Automobilclubs ÖAMTC. An Autobahntankstellen, die von Urlaubern wohl am häufigsten besucht werden, verlangt man auch mal gerne mehr als 2 Euro pro Liter Treibstoff.

Mehr News:

Dabei unterscheiden sich die Preise je nach Region. Im Osten Österreichs ist der Sprit billiger – doch in Vorarlberg oder Salzburg liegen die Preise meist über dem Landesdurchschnitt, der bei 1,586 Euro für Benzin bzw. 1,612 Euro für Diesel liegt. Spitzenreiter bei den österreichischen Spritpreisen ist Tirol.

Ein Tipp vom ADAC: Wer nicht inmitten Österreichs Urlaub macht, sondern im Osten des Landes, der kann womöglich von den niedrigen Spritpreisen in Tschechien, Ungarn und Slowenien profitieren. Dort Treibstoff auf Lager abzufüllen, ist jedoch schwierig – denn viele Länder haben strenge Regeln, wie viele volle Reservekanister Kraftstoff man so einfach über die Grenze transportieren darf.

Deutschland trotzdem noch teurer!

Was trotz alledem jedoch am bemerkenswerten ist: Die Spritpreise in Österreich klingen hoch – doch sie sind immer noch billiger als bei uns in Deutschland!

In der Bundesrepublik kostet der Liter Super laut ADAC 1,756 Euro – also 17 Cent mehr als in Österreich. Und der Dieselpreis liegt mit 1,691 Cent ebenfalls satte 8 Cent über dem österreichischen Durchschnittspreis.