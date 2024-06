Urlaub auf Mallorca: Drei Deutsche reisen an die Playa – plötzlich klicken die Handschellen

Mallorca ist gefragter denn je. Während die Sommer-Saison in vollem Gange ist, füllt sich auch die Insel täglich mehr. Geradezu im Minutentakt landen Flugzeuge mit neuen Urlaubern an Bord in Palma.

Für ein paar der Reisenden wurde der Aufenthalt an der Playa de Palma jedoch zum absoluten Albtraum – und dafür sollen drei deutsche Männer verantwortlich sein…

Auch interessant: „Medusa“-Einsturz auf Mallorca: 10 Tage nach dem Unglück wird es deutlich

Urlaub auf Mallorca endet in einem Desaster

Wie die spanische Nationalpolizei in einer offiziellen Pressemeldung mitteilte, wurden die Beamten Ende Mai von mehreren Passanten aufgefordert, einem Opfer zur Hilfe zu eilen. Die Frau habe mit einer blutenden Wunde an der Augenbraue auf dem Boden der Playa gelegen. Was vorgefallen war?

Die junge Frau gab an, von drei Männern überfallen worden zu sein. Ebenso wie ihre zwei Begleiter. Das Trio habe ihr sowohl die Bauchtasche samt Geldbeutel und Handy geklaut. Ein Mitglied der kriminellen Gruppe habe ihr dabei auch noch Verletzungen an den Beinen und im Gesicht zugefügt. Während die Verletzte von einem herbeigerufenen Krankenwagen versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik gefahren wurde, machten sich die Polizisten auf die Suche nach den Tätern.

Urlaub auf Mallorca: Polizei nimmt deutsches Trio fest

Kurz darauf konnten sie drei Männer im Alter von 23, 24 und 28 Jahren antreffen – einer von ihnen trug zwei Bauchtaschen bei sich. Wie sich bei der weiteren Durchsuchung der Beamten herausstellte, war dies jedoch nicht sein Eigentum, sondern die Beute des vorherigen Überfalls.

Mehr News:

Für die Einsatzkräfte genügend Beweise, um die drei Männer mit deutscher Herkunft vorläufig festzunehmen. Alle weiteren Hintergründe der vermeintlichen Tat sind nun Teil der Ermittlungen. Ihnen droht jedoch eine Anklage als Täter eines gewaltsamen Raubverbrechens.