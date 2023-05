Urlaub auf Mallorca: Touristen im Visier – diesen Reisenden geht’s an den Kragen

Junge Leute, die ihren Urlaub auf Mallorca verbringen, haben oft nur ein Ziel: ausgelassen feiern! Am besten mit viel Alkohol und lauter Musik. Das ist seit vielen Jahren so – und seit mindestens genauso vielen Jahren ist es Anwohnern ein Dorn im Auge.

Nach zahlreichen Beschwerden hat sich die Lokalregierung in der jüngeren Vergangenheit dazu entschlossen, härter durchzugreifen und Party-Exzessen, die komplett aus dem Ruder laufen, Einhalt zu gebieten. Nun ist ein ganz bestimmter Feier-Trend ins Visier der Behörden geraten.

Urlaub auf Mallorca: Party-Schiffe ärgern Anwohner

Sonne, Strand und Meer – die ideale Kulisse für ausgelassene Sommer-Partys. Doch manchen reichen die Kneipen an der Playa offenbar nicht aus. Stattdessen muss es raus aufs Meer gehen. Auf einer Yacht. Was auf offener See passiert, dürfte die Bewohner in den Städten ja wohl kaum stören, oder?

Nun, wenn man es derart übertreibt, dann schon! Im Hafen von Colònia de Sant Jordi im Süden von Mallorca fand Anfang Mai eine Zwölf-Stunden-Party statt – auf insgesamt 19(!) Yachten verteilt! Da kann man verstehen, dass die Anwohner genervt sind. Man stelle sich nur mal vor, ein paar hundert Meter entfernt vor der eigenen Haustür würden 19 Clubs die Nacht zum Tage machen.

Regierung macht sich Sorgen

Auch im Hafen der Hauptstadt Palma sind diese Partyboote ein Problem – wie etwa das so genannte „Barco Samba“ (= „Samba-Schiff“). Es schippert durch die Bucht von Palma, an Bord betrinken sich zahlreiche junge Partygäste – und springen im Rausch auch gerne mal ins Meer. Kürzlich wurde auf dem Schiff in einer Nacht auf Montag von 17 Uhr bis 6 Uhr morgens gefeiert. Das geht den Anwohnern schlicht zu weit.

Tourismus-Dezernent Andreu Serra vom Inselrat hat bereits angekündigt, dass man künftig verstärkt auf die Guardia Civil zurückgreifen werde, um den Party-Exzessen Einhalt zu gebieten. Doch andere Lokalpolitiker machen sich laut dem „Mallorca-Magazin“ große Sorgen. Wenn schon jetzt Anfang Mai die Probleme so groß sind – wie soll es dann erst in der sommerlichen Hochsaison aussehen?