Urlaub auf Mallorca: Zwei Stunden nachts an der Playa – der Anblick ist verstörend

An der Playa de Palma auf Mallorca liegt der Ballermann. Und genau dort steppt vor allem zwischen Balneario 5 und 7 rund um die Uhr der Bär. In den Abendstunden und auch nachts geht es besonders rund. Dann nämlich dreht das Partyvolk auf und macht kurzerhand die Nacht zum Tag.

Doch was genau ist damit gemeint? Und was bekommt man zu Gesicht, wenn man nicht gerade in einem der Läden wie dem Megapark oder Bierkönig sein Getränk sippt – vielleicht sogar nüchtern ist? Unsere Redaktion hat den Check gemacht.

Urlaub auf Mallorca und die Playa schläft nie

Wer einfach nur auf der Mauer an der Strandpromenade platznimmt und das Treiben beobachtet, dem wird Entertainment pur geliefert. Bereits nach wenigen Sekunden wird man in einen völlig sinnfreien Smalltalk mit angetrunkenen Partygästen verwickelt, die gerade eine Raucherpause außerhalb des Megapark machen: Dabei kann es um die Frage nach dem besten Wurstimbiss an der Playa gehen oder aber auch die günstigsten Schnäppchen bei Straßenverkäufer Helmut.

An der Playa de Palma auf Mallorca ist rund um die Uhr etwas los. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Themen, die man nun mal kurz vor Mitternacht an der Playa so zu besprechen hat. Dazwischen stimmt jemand einen Ballermann-Hit an und die gesamte Playa grölt den Song mehr oder weniger textsicher mit. Doch auch wer nicht reden möchte, dürfte bestens bedient sein: Entweder beim Beobachten der Touristen, die sich direkt an dem Meeresabschnitt übergeben, wo am nächsten Tag wieder zahlreiche Urlauber im Wasser plantschen – oder aber verliebte Turteltauben, die sich ungeniert im Sand vergnügen.

Urlaub auf Mallorca: Helmuts, Schatzsuche am Strand und Klauhuren

Besonders skurril: Hin und wieder laufen auch Männer mit Metalldetektoren am Strand entlang – offenbar auf der Suche nach dem ganz großen Schatz. Ob sich außer Bierdeckeln und ein paar Cent wirklich etwas Wertvolles finden lässt, bleibt jedoch fraglich. Mehr Umsatz dürften jedenfalls die sogenannten „Klauhuren“ haben. Frauen, die es explizit auf betrunkene Männer abgesehen haben, um diese in die nächste dunkle Ecke zu ziehen, ihre Dienste zu erledigen und anschließend die Geldbörse zu plündern.

Kommt ihnen allerdings eine Frau in die Quere, die möglicherweise den Urlauber warnen oder schlichtweg das rege Treiben verfolgen will, scheinen die professionellen Damen auch nicht zurückzuschrecken, in Richtung der weiblichen Konkurrenz zu spucken – Szenen, die man sonst nur aus dem Alpaka-Streichelzoo kennt. Doch ist die Playa nicht ohnehin wie ein Vergnügungspark für Erwachsene?

Mallorca-Lifehack: Sonnenbrille gegen Tunnelblick

Zu später Stunde in die Gesichter einiger Ballermann-Touristen zu blicken, ist jedenfalls kein sonderlich schöner Anblick. Dem Tunnelblick von so manchem Party-Fan kann aber zum Glück eine „schnelle Brille“ Abhilfe schaffen. Die scheint zumindest an der Playa in der Saison 2024 von großer Beliebtheit zu sein. Genauso wie auch erwachsene Männer plötzlich kleine Stoffhunde an der Leine Gassi führen – selbstverständlich alles mitten in der Nacht, versteht sich.

Ob Mallorca die Situation noch im Griff hat? Hin und wieder sieht man zumindest eine Polizeistreife vorbeifahren. Die Rettungskräfte der Ambulanz sind hingegen häufiger mit Blaulicht im Einsatz. Und daran wird sich wohl so schnell auch nichts ändern. Denn für den Großteil der deutschen Touristen gilt das Motto „Malle ist nur einmal im Jahr“ – und was wäre das schon, wenn man dann nicht so richtig die Sau raus lässt. Nüchtern betrachtet allerdings ein absoluter Fremdschäm-Faktor.