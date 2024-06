Urlaub auf Mallorca: Prügel-Attacke am Ballermann! Deutscher Tourist übel zugerichtet

Neben den schönen Seiten rund um einen Urlaub auf Mallorca hat die Sonneninsel auch viele Schattenseiten zu bieten – besonders an der beliebten Playa de Palma. Dort reisen jährlich zahlreiche Menschen zum Feiern an den Ballermann.

Von einem entspannten Wochenende mit Freunden konnte ein deutscher Tourist jedoch nur träumen. Er wurde auf der Schinkenstraße übel zugerichtet – und das offenbar völlig aus dem Nichts.

Mallorca-Urlauber wird spontan zum Opfer

Wie die spanische Zeitung „Ultima Hora“ als erstes berichtete, soll sich der 20-jährige Deutsche am vergangenen Donnerstag (20. Juni) gegen 23 Uhr im Bamboleo aufgehalten haben – einer Bar direkt gegenüber des Bierkönig – als ihm unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Die Attacke sei so stark gewesen, dass der Urlauber prompt auf dem Boden lag.

Ein Zeuge habe die Tat beobachtet und den brutalen Vorfall direkt einer Streife der spanischen Nationalpolizei gemeldet. Die Beamten konnten kurze Zeit später in der Nähe den vermeintlichen Täter festnehmen: ein 28-jähriger Senegalese – offenbar ein Wiederholungstäter.

Mallorca: Polizei schnappt bekannten Übeltäter am Ballermann

Bei der Polizei sei er jedenfalls kein Unbekannter. Den Berichten zufolge sei der Mann bereits mehrfach aufgrund von gewalttätigen Raubüberfällen und anderen Delikten negativ aufgefallen. Aktuell liege sogar ein Haftbefehl wegen einem Drogenvergehen vor.

Das schwer verletzte deutsche Opfer musste in der Zwischenzeit medizinisch von Ärzten in einem Krankenhaus behandelt werden – besonders in seinem Gesicht. An der linken Wange des 20-Jährigen klaffte eine große offene Wunde, die mit insgesamt sechs Stichen genäht werden musste. Nach Feiern zumute dürfte dem Reisenden danach jedenfalls nicht mehr gewesen sein.