Urlaub auf Mallorca: Warte-Desaster in Palma! Touristen machen lange Gesichter

Wer Urlaub auf Mallorca macht, bei dem steht oft ein Besuch in der Hauptstadt Palma auf dem Plan. Immerhin gibt es hier Etliches zu erleben. Zum einen können Touristen die wunderschöne Kathedrale bestaunen, aber auch die Altstadt bei einem Bummel erkunden. Wer es sportlicher mag, den zieht es in den Trampolinpark.

Doch so schön Palma auch ist, kommt auch immer mal wieder ordentlich Frust auf. Auch am Freitag (4. Oktober) machen Mallorca-Urlauber und Einheimische in der Hauptstadt wieder lange Gesichter.

Urlaub auf Mallorca: Kein Wegkommen aus Palma

Besonders bei miesem Wetter zieht es die Mallorca-Urlauber nach Palma. Regelmäßig wird die Hauptstadt bei Regen von Touristenmassen geflutet. Das ganze Phänomen hat sogar schon eine eigenen Bezeichnung bekommen: „Operation Wolke“. An diesen Tagen sind auch die spanischen Polizisten verstärkt im Einsatz, um beispielsweise den starken Verkehr zu regeln. Wer an solchen Tagen in Palma unterwegs ist, braucht mitunter viel Geduld.

So wie an diesem Freitag. Denn in Palma herrscht Chaos – zumindest, was die Busverbindungen angeht. Das Busfahren in der Hauptstadt gleicht derzeit sowieso einem Glücksspiel. Urlauber und Einheimische haben seit dem Ausfall der App „MobilPalma“ keine Möglichkeiten mehr, die tatsächlichen Abfahrtszeiten der einzelnen Busse zu erfahren (>>HIER<< mehr dazu). Aber das ist nicht das einzige Problem.

Urlauber machen in Mallorcas Hauptstadt lange Gesichter. Denn sie müssen mitunter Stunden auf den Bus warten. Foto: Sarah Fernández

So sind die Busse nach S’Arenal, eine der beliebtesten und meistbesuchten Region Mallorcas, absolut voll. „Es sind gerade vier komplett volle Busse an mir vorbeigefahren. Die Leute hier stehen teilweise seit einer Stunde“, schildert unsere Mallorca-Reporterin die Szenen in Palma. „Die Busse sind einfach komplett voll – die Fahrer haben nicht mal mehr an meiner Haltestelle angehalten“, führt unsere Reporterin weiter aus. Das Einheimische und Urlauber lange Gesichter machen, ist kaum verwunderlich

Scheint, als würde das Busfahren in und um Palma noch eine Schippe herausfordernder für alle Mallorca-Urlauber und Einheimische werden. Wer einen Trip in die Inselhauptstadt plant, sollte vorsorglich zum Bus eine alternative Option in der Hinterhand haben – oder gegebenenfalls sehr viel Zeit mitbringen.