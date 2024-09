Urlaub auf Mallorca: Warte-Frust vorprogrammiert! Touristen stehen vor Herausforderung

Die Insel Mallorca steht bei Urlaubern hoch im Kurs. Kein Wunder, neben den etlichen Stränden und Badebuchten kommen auch Naturliebhaber beim Wandern durch die Serra de Tramuntana auf ihre Kosten. Zudem laden wunderschöne Städte wie Palma, Valldemossa oder Alcúdia zum Bummeln und Schlendern ein.

Besonders rund um den Ballermann gibt es Dutzende Busverbindungen, die das Entdecken der Insel erleichtern. So kommen Urlauber schnell an die verschiedenen Strandabschnitte oder direkt nach Palma de Mallorca. Doch Touristen und Einheimischen könnten in den nächsten Monaten böse Überraschungen drohen.

Urlaub auf Mallorca: Touristen stehen vor Herausforderung

Wer auf Mallorca öfters mit dem Bus unterwegs ist, dem wird schnell auffallen: Mit den Abfahrtszeiten ist das auf der Insel so eine Sache. Anders als in Deutschland gibt es auf Mallorca zumindest bei den Stadtbussen keine festen Abfahrtszeiten. Deshalb kann da auch Google bei der Frage „Wann kommt der nächste Bus“ nicht wirklich helfen. Einheimische und Urlauber greifen deshalb gerne auf die App „MobiPalma“ zurück. Denn dort kann man in Echtzeit verfolgen, an welcher Haltestelle in der Umgebung der nächste Bus fährt – oder konnte man zumindest bis jetzt.

Denn statt einer Auskunft hielten Mallorca-Urlauber und Einheimische zuletzt gar keine Ergebnisse. Immer wieder hat die App gesponnen. Mittlerweile kann man sie im App-Store oder Googleplay-Store gar nicht mehr herunterladen. Damit gleicht der Gang zur Bushaltestelle einem Glücksspiel – was bei Touristen wie Einheimischen für Frust sorgt. Wer auf kurzfristige Ausbesserungen wartet, wird ebenfalls enttäuscht. Wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt, habe die Firma, die für die Wartung der App verantwortlich war, Konkurs angemeldet.

Vor Januar 2025 sei keine Besserung in Sicht. Im neuen Jahr will die Empresa Municipal de Transportes de Palma de Mallorca (EMT) mit einer neuen App und Website an den Start gehen. Dort sollen dann alle Informationen über die Wartezeiten verfügbar sein, wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt. Die neue App soll dann zudem einen neuen Service bieten: Fahrgäste können dann in Echtzeit sehen, wo sie gerade unterwegs sind. Zusätzlich soll es einen neuen Routenplaner geben, damit Touristen und Einheimische besser sehen können, mit welchen Verbindungen sie an ihr Ziel kommen. Bis Januar 2025 müssen sich alle jedoch gedulden. Damit stehen vor allem Urlauber in den kommenden Monaten sicherlich noch das ein oder andere Mal vor ungeplanten Herausforderungen.