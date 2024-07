Urlaub auf Mallorca: Regenwetter überflutet Palma – SO greift die Polizei durch

Auch auf Mallorca herrscht nicht immer Sommer, Sonne, Sonnenschein. Hin und wieder ziehen auch ein paar dunkle Wolken über die beliebte Balearen-Insel der Deutschen.

Dann gehen sowohl bei Einheimischen als auch Urlaubern sofort die Alarmglocken an: Denn ein bedeckter Himmel bedeutet die perfekte Gelegenheit für einen Shopping-Tag in Palma – die Inselhauptstadt wird also kurzerhand von Menschenmassen überflutet. Um dem Ansturm gerecht zu werden, rief die spanische Polizei ein ganz bestimmtes Konzept ins Leben.

Urlaub auf Mallorca: Polizei hat konkretes Vorgehen

Die sogenannte „operación nube“ – auf deutsch übersetzt „Operation Wolke“. Sie wird genau dann ausgerufen, wenn über Mallorca ein bewölkter Himmel herrscht. Um dann in Palma bestens gewappnet zu sein, habe man über den Sommer sogar Sondereinheiten gegründet – sie sind speziell an den besagten Tagen im Einsatz, wie ein Beamter der Policia Local auf Nachfrage unserer Redaktion verriet.

Wie ihre Arbeit in den kühleren und verregneten Momenten aussieht? Die Einsatzkräfte sind schlichtweg dafür zuständig, das Verkehrschaos ins Zentrum zu regeln. Dazu gehört beispielsweise auch das Weiterwinken von Fahrzeugen vor bereits überfüllten Parkhäusern, um zusätzliche Staus vor den Einfahrten zu vermeiden.

Urlaub auf Mallorca: Ampeln und Beamte sollen Verkehr entlasten

Ein Phänomen, das trotz Erfahrung aus vorherigen Schlecht-Wetter-Tagen und ausreichender Planung immer wieder aufkommt. So ist es an solchen Tagen gut möglich, dass man für eine Strecke von normalerweise zehn Minuten plötzlich mindestens eine halbe Stunde unterwegs ist.

Und das alles, obwohl die Sondereinheiten im Dienst sind und sogar die Ampelschaltungen von und nach Palma angepasst wurden. Bleibt also zu hoffen, dass der Fall gerade über die Sommersaison einfach nicht allzu oft vorkommt und Urlauber auf Mallorca stattdessen ausgiebig die Sonne genießen können.