Urlaub auf Mallorca: Touristin verbringt Tag in Luxus-Beachclub – „Absoluter Reinfall“

Mallorca bedeutet nicht nur Erholung am Strand – die Insel hat auch zahlreiche Beachclubs für einen entspannten Tag zu bieten. Dabei können die Preisklassen der Locations komplett variieren.

Zu einem der teuersten und zugleich auch edelsten Klubs auf Mallorca dürfte jedoch der Nikki Beachclub in Magaluf zählen. Doch ob das direkt auch ein erstklassiges Erlebnis bedeutet? Eine deutsche Urlauberin machte in der britischen Partyhochburg jedenfalls andere Erfahrungen…

Auch interessant: Urlaub auf Mallorca: Sport am Ballermann – dann hört der Spaß auf

Urlaub auf Mallorca: Entspannen hat seinen Preis

„Wir mussten 1.300 Euro für unseren Besuch bezahlen“, verriet die Touristin aus NRW empört vor Ort gegenüber unserer Redaktion. Und der Aufenthalt mit ihrem Mann umfasste nicht mal das Relaxen auf einem der sogenannten „Daybeds“, sondern schlichtweg das Mittagessen unter anderem mit Burrata und stillem Wasser.

Der Ess-Bereich im Nikki Beachclub in Magaluf auf Mallorca. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Eine andere Besucherin musste ähnliche Erfahrungen machen. Sie wollte ihren Geburtstag im Nikki Beachclub feiern – aber: „Absoluter Reinfall!“ Trotz vorheriger Angabe, dass es sich um einen besonderen Anlass handelte, sei das Personal dem Wunsch eines geschmückten Tisches nicht nachgekommen. Zudem habe auch sie an ihrem Ehrentag viel Geld liegen lassen müssen.

Mallorca-Urlauber sind unterschiedlicher Meinung

Die exquisiten Köstlichkeiten und die Chill-out-Lounges in strahlendem Weiß mit Holz-Details haben eben offenbar ihren Preis.

Nikki Beachclub in Magaluf auf Mallorca. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Und den halten einige Gäste auch für vollkommen gerechtfertigt. So gibt es neben der Kritik über den Nikki Beachclub nämlich auch zahlreiche Komplimente.

Mehr News:

„Entgegen einigen mittelmäßigen Bewertungen können wir zu unserem Besuch nichts Schlechtes sagen. Der Service war freundlich und zuvorkommend“ oder „Uns wurden die Wünsche von den Lippen gelesen und das Publikum war entsprechend gut drauf. Stilvoll feiern im Nikki Beach, das klappt!“, lauten beispielsweise nur zwei von vielen positiven Bewertungen im Netz.

Urlaub auf Mallorca bietet viele Alternativen

Der Nikki Beachclub in Magaluf auf Mallorca ist also einen Besuch wert – wenn einem allerdings auch bewusst ist, dass man dafür tief in die Reisekasse greifen muss. Für die Schnäppchen-Urlauber, die ihr Geld hingegen lieber an anderer Stelle ausgeben möchten, gibt es jedoch so einige Alternativen.