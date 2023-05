Urlaub auf Mallorca: Stundenlanges Chaos in beliebtem Touristenort – Polizei muss einschreiten

Urlaub auf Mallorca, das bedeutet für Touristen Entspannung pur. Andere Reisende dagegen wollen am Ballermann die Nächte zum Tag machen und das Bar- und Party-Leben der Insel in all seinen Facetten erkunden. Doch manch ein Urlauber mag dabei seine Grenzen nicht zu kennen.

Nicht ohne Grund wird auf der Baleareninsel regelmäßig bei den Regeln und Verboten aufgerüstet. Zuletzt sorgte ein Rauchverbot an zahlreichen Stränden für Furore (hier mehr). Eine Touristengruppe hat es in ihrem Urlaub auf Mallorca jetzt aber so sehr übertrieben, dass die Polizei einschreiten musste. Was war geschehen?

Urlaub auf Mallorca: Massenschlägerei artet aus

Im Touristenort Magaluf im Südwesten der Baleareninsel haben sich in der Nacht zu Sonntag (7. Mai) etwa 50 Personen auf offener Straße ein heftige Schlägerei geliefert. Zunächst begannen Spanier in einem Lokal aufeinander einzuschlagen. Schnell mischten sich auch britische Urlauber, Lateinamerikaner, Marokkaner und Algerier unter die Prügelnden. Wodurch die Schlägerei ausgelöst wurde, ist nach wie vor unklar.

Doch sie sollte so schnell kein Ende nehmen. Bis in die Morgenstunden soll sie laut einem Bericht des Mallorca-Magazins „Ultima Hora“ angedauert haben. Und dabei prügelten die Männer nicht nur mit ihren Fäusten aufeinander ein, sondern warfen auch mit Gegenständen, unter anderem Glasflaschen, um sich. Weil die Schlägerei kein Ende nehmen wollte, musste schließlich die Polizei eingreifen.

Probleme in Magaluf mehren sich

Wie ein Augenzeuge gegenüber „Ultima Hora“ berichtet, sollen sogar einige der Beteiligten extra aus Problemvierteln von Palma angereist sein, um in Magaluf gewalttätig zu werden. Es habe sich um Bewohner der berüchtigten Drogensiedlung Son Banya und des Unterklassen-„Barrios“ Corea gehandelt.

Die Probleme in Magaluf mehren sich. Vor allem in den Sommermonaten soll es hier regelmäßig zu Exzessen zwischen Touristen und Einheimischen kommen.