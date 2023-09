Urlaub auf Mallorca: Fiese Plage ärgert Touristen – und es wird immer schlimmer

Erst kürzlich musste die Stadtverwaltung von Palma seine Strände für Badegäste absperren. Für Touristen, die gerade ihren Urlaub auf Mallorca verbrachten, ein schwerer Schlag. Alles dazu erfährst du in diesem Artikel.

Zum Glück ist die Sperrung mittlerweile wieder aufgehoben. Doch schon folgt für Urlauber auf Mallorca der nächste Schlag. Denn eine Plage hält jetzt nicht nur Touristen auf Trab! Das solltest du auf der Baleareninsel jetzt beachten.

Urlaub auf Mallorca – Achtung, Insektenplage!

Wer auf der Urlaubsinsel gerade Ferien macht, der sollte sich jetzt in Acht nehmen. Denn auf Mallorca sind die Mücken los! Laut „Mallorca-Magazin“ sollen Reisende vor allem am Nachmittag und in den dunklen Abendstunden von den fiesen Insekten regelrecht zerstochen zu werden.

Das könnte dich auch interessieren: Urlaub in der Türkei: Frau nimmt Steine mit – jetzt droht ihr der Knast

Der Grund: Das aktuelle Wetter. Die milden bis hohen Temperaturen, gepaart mit jede Menge Regen, sollen die perfekten Bedingungen für die kleinen Plagegeister sein und sie zu Höchstformen anstacheln. Doch nicht nur die Ausbreitung von Mücken soll durch das Klima begünstigt werden.

Bittere Prognose für Oktober

Auch Kakerlaken fühlen sich bei den aktuellen Graden pudelwohl. „Beide Insektenarten vermehren sich derzeit aufgrund der Sturzregenfälle in den vergangenen Tagen, die zu Wasseransammlungen in Gärten, Balkonen und Terrassen geführt“, erklärt Miguel Miranda, Professor für Zoologie an der Balearen-Universität gegenüber dem „Mallorca-Magazin“. Dort würden Schnaken und Schaben ihre Eier ausbrüten.

Dass im Spätsommer Mücken und Kakerlaken plötzlich Überhand nehmen, ist laut dem Experten kein Grund zur Beunruhigung. „Ihr Lebenszyklus liegt eh nur bei knapp einem Monat. Können sie in dieser Zeit nicht für ausreichend Nachwuchs sorgen, schrumpfen die Populationen von Insekten drastisch und in relativ kurzer Zeit“, so Miranda.

Noch mehr News:

Doch wie lange wird die Mückenplage auf der Urlaubsinsel noch andauern? Das könnte sich noch etwas ziehen. Aufgrund der auch für Oktober angesagten milden Temperaturen von über 24 Grad könnte die Mückenplage noch bis mindestens Ende des Halloween-Monats andauern. Fachleute raten Reisenden, sich mit langer Kleidung zu schützen und mit Mückenspray einzudecken. Auch bei Unterkünften sollte drauf geachtet werden, dass Netze an Türen und Fenstern angebracht sind.