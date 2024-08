Urlaub auf Mallorca: Irre Szenen an der Playa – Touristen bleiben völlig verwirrt zurück

Diese dritte Augustwoche war für viele Menschen, die derzeit Urlaub auf Mallorca machen, eine außergewöhnliche. Denn ein Sturm sorgte für ordentlich Chaos auf der Insel. Tausende Menschen strandeten tagelang am Flughafen von Palma de Mallorca – es herrschte totales Chaos. Auf der Insel spielten sich teils heftige Szenen ab. So mussten zum Beispiel in Sóller Menschen evakuiert werden, weil ihre Häuser mit Wasser voll liefen.

Und auch an der Playa sorgte der Sturm für so viel Ärger, dass die Menschen, die hier gerade Urlaub auf Mallorca machen, noch Tage danach unter den Folgen leiden müssen. Unsere Reporterin vor Ort hat mit einer Rettungsschwimmerin an der Playa gesprochen.

Urlaub auf Mallorca: Baden verboten

Am Mittwoch standen die ersten Menschen an der Playa de Palma am Ballermann 0 zum ersten Mal in dieser Woche vor einem Schild, das hier sonst nicht steht. Denn aufgrund des Gewitters wurde die Playa von S’Arenal für Besucher gesperrt. Grund dafür waren die heftigen Regenschauer, die den Kanal hier am Balneario 0 zum Überlaufen gebracht haben und Ekliges dabei angeschwemmt haben!

Viele Liter braunes Wassers flossen ungehemmt direkt ins Meer und zogen den ganzen Müll mit sich, der sonst im trockenen Kanal liegt. Plötzlich flossen Plastikbecher, Flaschen, kaputte Luftmatratzen und Sonnenschirme am Ufer der Playa umher. Doch das ist nicht das Problem, das die Menschen im Urlaub auf Mallorca derzeit am Baden hindert.

Playa seit Tagen immer wieder gesperrt

Dieses Szenario spielte sich beim erneuten Gewitter am Donnerstag ein zweites Mal ab. Doch dieses Mal floss noch viel mehr Dreckwasser direkt ins Meer vor der Playa. Wieder wurde der Strand gesperrt und die wenigen Besucher durften nicht ins Wasser – so auch am Freitag nicht.

Am Samstag nahm das Ganze dann neue Dimensionen an! Der Strand von S’Arenal war seit dem Vormittag sehr gut besucht und die Menschen schwammen entspannt im Meer. Als plötzlich gegen 15 Uhr immer wieder der gellende Ton der Trillerpfeifen der Rettungsschimmer hier ertönte. An der Playa wehte auf einmal die rote Flagge im Wind: Baden verboten!

Wasser mit Fäkalien kontaminiert

Ganze 45 Minuten brauchten die Rettungsschwimmer, um alle Menschen aus dem Wasser zu holen. Immer wieder gingen Badewillige an den Warnschildern einfach vorüber und ignorierten auch das rot-weiße Flatterband direkt am Meeresufer. Dann der für die Playa an einem Samstagnachmittag im August sehr bizarre Anblick: Das Meer ohne einen einzigen Badegast und eine fast leere Playa. Viele Menschen, die hier Urlaub auf Mallorca machen, packten ihre Sachen und zogen weiter zum nächsten Strandabschnitt.

Vor diesem Schild an der Playa standen die Menschen, die Urlaub auf Mallorca machten, seit dem Sturm am auf Mallorca immer wieder. Foto: Sarah Fernández/ DER WESTEN

Das Unwetter auf Mallorca hat zufolge, dass Müll und Abwasser im Meer gelangt sind. Foto: Vanessa Schubert/ DER WESTEN

Kurz nach dem Sturm war die Playa voll Müll. Foto: Sarah Fernández/ DER WESTEN

Auch am nächsten Tag (Sonntag, 17. August) die plötzliche Kehrtwende. Bis 10.30 Uhr badeten die Menschen hier noch. Dann wieder die Trillerpfeifen und die rote Flagge im Wind. Auf Nachfrage bei einer Rettungsschwimmerin, die die Badenden aus dem Wasser rief und das Flatterband im Sand befestigte, erfahren wir, dass das Wasser aufgrund des Sturmes noch immer kontaminiert ist.

„Der Kanal vorne hat Fäkalien und Müll ins Meer gespült. Wir haben eben den Anruf vom Rathaus bekommen, dass wir die Playa sperren müssen, weil die Werte alles andere als gut sind. Aus Sicherheitsgründen darf niemand ins Wasser.“ Wie lange würde das so bleiben?“ Heute geht hier nichts mehr. Ins Wasser darf man erst wieder, wenn die Werte gut sind.“ Die Wasserproben würden jeden Tag genommen und bis zum nächsten Tag ausgewertet.

Mittlerweile ist das Abwasser auch weitergezogen, sodass die Menschen, die im Urlaub auf Mallorca am Ballermann 1 und 2 entspannt in der Sonne liegen und Baden wollten, das derzeit nicht dürfen. Wie lange das noch andauern wird, weiß die junge Rettungsschwimmerin nicht.