Urlaub auf Mallorca: Mann macht schicksalhafte Begegnung – „Vom JGA direkt in die JVA“

Mallorca ist nicht nur ein Ort für pure Erholung – auf der Balearen-Insel trifft man auch auf ganz unterschiedliche Menschen: vom Tourguide in Palma über die Ballermann-Urlauber bis hin zum Promoter.

Ein Reisender aus Deutschland machte während seines Aufenthalts an der Playa allerdings eine ganz besondere Begegnung. Und nach diesem schicksalhaften Treffen benötigt er jetzt unbedingt Hilfe…

Urlaub auf Mallorca: Diese Begegnung bleibt unvergessen

Am 1. Mai 2024 soll es passiert sein: Der Urlauber war am Nachmittag zum Feiern im Bierkönig – genauso wie eine andere Reisende mit ihren Freundinnen. Und sie geht dem Mann seitdem offenbar nicht mehr aus dem Kopf. „Ich suche die Staatsanwältin, die am Mittwoch, 1. Mai, mit JGA-Mädels im Bierkönig war“, ließ er anonym über das Instagram-Profil „Spotted_ElArenal“ mitteilen.

Ob die beiden in der Schinkenstraße schon mal ins Gespräch kamen, ist unklar. Doch das hätte vielleicht so manche Frage geklärt, die sich der Mallorca-Reisende nun stellt: „Ich dachte, sicher vergeben, aber hätte das mal besser abklären sollen.“ Nun hofft er auf die Mithilfe der Netz-Community.

Urlaub auf Mallorca: Nutzer geben im Netz Ratschläge

Doch die zeigt sich bisher weniger hilfreich. „Uff, du suchst sie auch? Bist der Dritte!“ oder „Glaub mir, es wird nicht nur eine dort gewesen sein!“ lauten beispielsweise zwei der zahlreichen Kommentare unter dem Post. Ob die Suche nach der Unbekannten mit einer genaueren Personenbeschreibung wohl einfacher wäre?

„Immer noch besser, als wenn die Staatsanwältin dich sucht“, stellte hingegen ein weiterer Nutzer fest. Ein anderer User rät dem Urlauber gar, die Suche aufzugeben – um möglicherweise Schlimmeres zu vermeiden: „Vom JGA schickt sie dich direkt in die JVA!“

Immerhin hat das Posting aber bereits knapp 5.000 Likes. Bleibt zu hoffen, dass der Reisende die Staatsanwältin noch findet – denn wer weiß, vielleicht wartet hier ja doch die ganz große Mallorca-Liebe auf die beiden.